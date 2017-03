Agnes Ney – naine, kes tegi Lorupi kristallist kunstiteosed

Noorukesele kunstnikule oli see vettehüpe tundmatus kohas ja nõu küsida polnud kelleltki peale vabrikus töötavate meistrite. Riskialti loomuga Agnes võttis pakkumise vastu ning asus õhinal uurima klaasivalmistamise tehnoloogiat. Tema hea kontakt erinevate töölistega (puhujad, lihvijad jt) pani aluse kunstniku ja meistrite vahelisele koostööle, kus mõlemad pooled vastavalt oma teadmistele-oskustele üksteist nõustasid. Lisaks mustrite ja kujunduste joonistamisele õppis Agnes Ney ära ka graveerimise ja viis ise nii mõnedki oma kavanditest ellu.

Varem oli väikestes klaasi- ja kristallilihvimistöökodades kaunistatud esemeid lihtsate ringide, triipude või ovaalidega, keerukamaid mustreid aga kopeeritud välismaistest kataloogidest. Tänu just Agnese kunstnikuandele ilmusid Lorupi toodetele hoopis uued mustrid: graatsilised, ekspressiivsetes poosides haprad tütarlapsed ja naisaktid, väikesed lapsed, purjekad, kalad, linnud, puud, lilled jpm.

Ney kavandid olid tehniliselt hästi teostatavad, dekoorid ülimalt naiselikud, õhulised ja nõtke joonega. Tema kunst oli sama habras kui materjal, millele see kanti.

Tuntus käsikäes Lorupi kristalliga

Paari aastaga muutusid Lorupi klaas- ja kristallesemed rahva hulgas ülipopulaarseteks. Lorupi vabriku kristall oli üheks tähelepanuäratavamaks uudistooteks 1937. aasta augustis aset leidnud kümnendal Eesti näitusmessil.

Sel perioodil hakkas Agnes Ney julgelt kasutama Eesti motiivistikku. Rahvusromantiliste mustritega dekoreeritud esemed said kiiresti väga populaarseks ning mõjutasid laiemalt siinset ettekujutust, milline võiks olla rahvuslik klaasese. Populaarseimaks osutusid tema peamiselt õllekannude ja taldrikute dekoreerimiseks loodud vöökirjamustrid. Lisaks stiliseeritud mustritele tegi ta ka keerukaid kompositsioone Eesti rahvarõivaid kandvaist meestest ja naistest, erinevaid Tallinna vaateid jpm.

Agnes koos töökaaslasega Lorupi klaase esitlemas. Foto (ETDM _ 16371 Ar 61); Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum; Faili nimi:Ar 61 ETDM.jpg / muis.ee

Ajaleht Uus Eesti avaldas Agnes Neyst 4. juunil 1938 artikli, milles kirjutatakse: «Külastame teda tema töö juures, et näha, kuidas toimub kristallile maalimine. Ruumis, kus töötab prl. Ney, on riiulid ja lauad täis kristallesemeid, enamus neist lõplikult valmis, osa veel pooleli maalitud. Teiste esemete hulgas äratab tähelepanu üks kaunivormiline vaas, millele on maalitud eesti rahvusrõivastes neidude sõõr tantsimas. See on preili Ney katsetus kristallile maalida midagi rahvuslikult omapärast ja see on tal täiel määral õnnestunud. Alati ta peab olema uute vormide (sest ka kristallesemete vormid on tema loodud), mustrite ning ilustuste jooniste otsingul. Ning hoolsa töö ja püüdmise tagajärjed pole lasknud endale oodata, mida tõendavad kõik need kaunilt maalitud kristallesemed, mida siin näeme /…/ Kuidas toimub kristallimaalimine? Maalitakse tinavalge ja liimivärviga sule abil kristallile ning võitakse pärast piirituselakiga üle, et maaling pesemisel maha ei tuleks /…/ Palju kasutatakse figuuri ja eesti ornamentikat. Prl. Ney jutustab, et sageli lastakse tellimise peale kristallile monogramme maalida, eriti rohkesti läheb selliseid asju klubidele auhindadeks.«„Meil valmib siin iga päev uusi moodsaid kristallasju. Esialgu ei suuda inimesed nendega harjuda, uus tundub kuidagi võõras, aga kui kord silm harjub uute vormidega, siis tajutakse, kui kaunis see kõik on.» Selles on prl. Neyl õigus, sest raske on silmi pöörata peeneilt säravailt kristallesemeilt, mille haprad vormid võluvad ja joonistusilt üks ilusam teisest. «Kristall on õrn asi,» ütleb lõpuks prl. Ney «seepärast seda kaunistada ongi just naiste töö.»»