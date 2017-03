Nõuandeid lapsevanemale: kuidas planeerida koolivaheaega?

Noortegija portaal annab mõningaid ideid ja mõtteid, mis kevadvaheaja nii lapsevanema kui ka lapse jaoks võrdselt toredaks aitavad muuta.

Planeerige tegevused koolivaheajaks varakult

Nädala tegevuste kavandamisega tasub alustada juba enne koolivaheaja algust. Kutsuge laps appi ning tehke plaanid üheskoos. Uurige, mida teie laps ise kõige enam vaheajal teha tahaks, pakkuge ka omalt poolt soovitusi ja tehke otsused ja kokkulepped laste soovidest ning pere võimalustest lähtudes. Olgu selleks lõbus nädal vahvas linnalaagris või hoopiski maal vanaema juures viibimine.

Kvaliteetaeg lapsega

Kui teil õnnestub planeerida lapse koolivaheajale oma puhkus, siis on see suurepärane aeg kvaliteetajaks lapsega. Külastage üheskoos muuseumi või loomaaeda. Kui ilm vähegi lubab, siis jalutage pargis või hullake mänguväljakul. Ei tasu ära unustada, et laps vajab igapäevaselt aktiivset liikumist ning ühiseid tegevusi kavandades tasuks sedagi arvesse võtta.

Ühiselt koostatud päevakava

Et pärast kevadpuhkust oleks lihtsam koolirutiini juurde naasta, tasuks vaheajakski teha koos lapsega päevakava, millest kinni pidada. Nii saab graafikusse lisada tegevusi, mida laps ka puhkuse ajal ära ei tohiks unustada, kuid boonusena kavandada asju, mida laps ise valida saab. Näiteks võiks algklassi lapse jaoks regulaarselt koduste toimingute tegemine (nt igapäevaselt oma toa korrashoidmine vms) olla kindel rutiin, mis ei peaks muutuma ka vaheajal – nii on kevadvaheaja lõppedes lihtsam harjuda ka uuesti algava koolieluga. Kindlasti tasub laps kaasata päevakava koostamisse ning otsused ja kokkulepped peaksid sündima üheskoos. Kavandage koos ka ettevõtmisi, mis last rõõmustaks – näiteks mängutoa või seikluspargi külastus või muu põnev tegevus, mida koolipäevadel tavapäraselt teha ei saa.

Ühistegevused sõpradega

Esimeste klasside lastele koos eakaaslastega lõbusate ühistegevuste planeerimine on hea viis sisustada nii nende vaba aega kui ka innustada sotsiaalset suhtlust. Tegevusi, millest lapsed ühiselt osa võtta saaksid, on koolivaheajal linnas toimumas palju. Pisemad sooviksid ehk veeta lõbusat aega mängutubades, kuid ka muuseumides, raamatukogudes ja noortekeskustes toimuvad vahvad ja lõbusad haridusprogrammid, mis pakuvad sama palju mängulusti ja põnevat avastamist.

