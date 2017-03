Kevadised supertoidud, mida tuleb julgelt rohkem süüa

Kevadeni ei ole enam kaua jäänud. Hoia turul ja poes käies silmad lahti, et saaksid oma ostukorvi poetada just neid kasulikke vilju, mis sinu tervisele hästi mõjuvad.

Spargel. / Panther Media/Scanpix

Spargel

Sparglit tasub süüa, sest selles on palju kiudaineid, foolhapet, A-, C-, E- ja K-vitamiini. Selles on ka kroomi, mis võib tulla kasuks magusaisu ohjeldamisel, sest see stabiliseerib veresuhkru taset. Lisaks on spargel looduslik diureetikum, mis aitab tursete vastu, sest viib kehast üleliigseid soolasid välja.

Fenkol. / Panther Media/Scanpix

Fenkol

Kergelt aniisi või lagritsa maitset meenutav fenkol on krõmpsuv nagu seller ning sisaldab väga palju kiudaineid, kaaliumi, foolhapet, C- ja B-vitamiine. Ka fenkol ehk apteegitill on hea diureetikum, mis aitab turseid vähendada, kuid see on ka teada-tuntud seedeprobleemide ning puhituste leevendaja.

Võilill. / Panther Media/Scanpix

Võilillelehed

Võilill on pungil kasulikest toitainetest. Selles on külluslikult A-,B- ja C-vitamiine, kaltsiumi, rauda, magneesiumi, mangaani ja muudki. Võilillelehtede söömine aitab verd puhastada, tuleb kasuks seedimisele ja puhastab nahka. Kuigi neil on kergelt kibe maitse, saab võilillelehtedega asendada salatis rohelisi lehtköögivilju, panna smuutisse või kuivatada tee tegemiseks.

Seller. / Panther Media/Scanpix

Seller

Selles ei ole kõigest jäneste toit. Sellest saab hästi antioksüdante, K-, C-, B-vitamiine, kaaliumi, kaltsiumi ja taastumist toetavaid elektrolüüte, mis kõik tulevad kasuks seedimisele, kehas põletike vähendamisele ja siledale nahale.

Rabarber. / Panther Media/Scanpix

Rabarber

Rabarberit tasub süüa nii kaua, kui seda vähegi saada on. Kuigi rabarberit tehakse tihti midagi magusat, et selle haput maitset leevendada, on see puhtalt väga tervislik, sest sisaldab ohtralt vitamiine ja mineraale, mis aitavad vähendada põletikke ning võidelda vabade radikaalide ja oksüdatsiooni vastu. Rabarber on diureetikum, hea seedeprobleemide leevendaja ja imevahend kõhukinnisuse vastu.

/ Panther Media/Scanpix

Avokaado

Tervislikke rasvu sisaldavas avokaados on lisaks B-, A-, C-, K-vitamiine ja magneesiumi, kaaliumi, rauda ja vaske. Avokaado on hea ka valkude ja kiudainete sisalduse poolest ning selles on põletikuvastaseid toimeaineid, mis tuleb kasuks nii südamele, nahale, silmadele kui juuksekasvule ja kaalulangusele.

Herned. / Panther Media/Scanpix

Herned

Hernestes on teadupoolest kõvasti valku, aga neis on ka tublisti K-, C- ja B-vitamiine ning terve hulk kasulikke mineraale. Herned sobivad väga hästi kaalulangetaja toiduks, sest neis on vähe rasva, kuid palju valku ja kiudaineid.

Redis. / Panther Media/Scanpix

Redis

Maitserikkad redised on väärt viljad foolhappe, kiudainete, B-vitamiini ja selliste mineraalide nagu vase, magneesiumi, tsingi ja mangaani poolest. Redise söömine puhastab seedesüsteemi, parandab selle talitust ja mõjub rahustavalt. Kuna redises on palju vett, aitab see kehast mürkaineid välja viia ja tuleb kasuks naha tervisele.

Idud. / Panther Media/Scanpix

Idud

Idud on kevade parim supertoit, sest võrreldes küpse taimega on neis 300 korda rohkem toitaineid, millest tasuvad eelkõige mainimist K-, A-, C-, B-vitamiinid, vask, mangaan, tsink, raud ja kaltsium. Idud tulevad kasuks seedimisele, ainevahetusele, kolesteroolitaseme vähendamisele. Need tugevdavad immuunsust, annavad energiat ja kaitsevad organismi haigestumise eest.

Rukola. / Panther Media/Scanpix

Rukola

Kibe rukola sisaldab palju antioksüdante, vitamiine (C, K, A) ja mineraale (kaalium, mangaan, raud, kaltsium). See toetab hästi immuunsust, aitab oksüdatsiooni vastu, vähendab põletikke ja tuleb kasuks ainevahetusele.