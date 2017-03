Võitle põhjustega, mitte tagajärgedega. Milleks ennetada?

Tulles tagasi tervise teema juurde, tuleb tunnistada, et riiklike ennetusprogrammide abil võib teoreetiliselt päästa miljoneid. Aga kas me oleme valmis muutma oma mõtteviisi, et jõuda sellise tulemuseni? Kui tihti me mõtleme tervisele enne probleemide tekkimist?

Üks suurepärane näide on hambaravi. Inimesed kiruvad teenuste hindasid, kuid miks jõuavad nad hambaravi kabinetti alles siis, kui on juba liiga hilja – kui on tekkinud valu. Maailma Terviseorganisatsiooni andmete kohaselt on suuõõne haigused kümne kõige levinuma mittenakkusliku haiguse hulgas maailmas, seetõttu on oluline mõista, kuidas suuõõne haigusi mitte ainult ravida, vaid kuidas neid eelkõige ennetada.

Regulaarne hammaste puhastamine 2x päevas fluoriidi sisaldava hambapastaga on peamine võti heaks suuõõne terviseks. Kaaries on omandatud haigus, milles ei saa süüdistada pärilikkust. Kaariese ehk hambaaugu areng sõltub toidust - suhkur, süsivesikud ning muidugi on väga oluline suuhügieen. Põhjalikult hambaid harjates saab vältida kulukaid hambaravi arveid ja tarbetut hirmu hambaarsti ees. Selle asemel, et igal aastal parandada uusi auke, võiks investeerida heasse hambaharja, hambapastasse (fluoriidisisaldus 1000-1500 ppm) ning kasutada hambaniiti. Valida tuleks pehmete harjastega hambahari, samuti ei tohi unustada, et hambaharja tuleb vahetada iga 3 kuu järel.

Suure panuse suuhügieeni parandamisse annab elektrooniline hambahari Philips Sonicare - see on loodud koostöös hambaravi spetsialistidega, et oluliselt lihtsustada ja parandada hammaste puhastamist. Sonic tehnoloogia põhjustab harjaste vibratsiooni, mis eemaldab hambakattu sagedusega 62 000 liigutust minutis. Kliinilised uuringud on näidanud, et Philips Sonicare hambahari eemaldab kattu ka raskesti ligipääsetavatest piirkondadest, eemaldades kuni 10x rohkem hambakattu kui tavaline hambahari.

Philips Sonicare hambaharjaga on eriti rahul lapsed – bluetoothi abil saab hambaharja ühildada telefoniga, muutes igapäevase tüütu kohustuse lapse jaoks mänguliseks ja õpetavaks tegevuseks.

Kõikidele neile, kellele jaoks hammaste niiditamine tundub liiga keeruline ja tülikas tegevus, on suurepärane alternatiiv - Philips Airfloss, mis puhastab tugeva vee-õhu joaga hamba vahesid.

Ole tark - vali viis haiguse ennetamiseks, säästes ühtlasi aega ja raha. Võitle põhjustega, mitte tagajärgedega ja alusta iseendast!

