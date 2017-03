Kevadine meestemood toob kolm peamist trendi

Puhka närvi ja värvi / Meeli Küttim

Puhka närvi ja värvi!

«Härrad kipuvad pastelselt heledaid toone sageli pelgama, kuid sel hooajal tasuks küll hirmudest üle saada,» rääkis Kaubamaja ASi turundusdirektor ja Hooaja peatoimetaja Britta Ratas. «Eriliselt populaarne toon on helesinine, mida võib julgelt kombineerida šiki beeži või halliga,» lisas ta.

Kogu energiat / Meeli Küttim

Kogu energiat!

Heledate pastellide kõrvale on vaja veidi elu ja energiat, mida toovad kirkad värvid. «Meestemoes lööb terve komplekti särama juba ka kõige väiksem värviline detail, nagu näiteks rinnarätt või erksad jalatsid,» ütles Britta Ratas. Kes aga harjunud erksate värvidega, see ei heitu ka kirkast ülikonnast või ühevärvilisest suvisest komplektist, kus peaasjalikult domineerivad kollased, erksad sinised ja punased toonid. «Moodsana ja tasakaalukalt mõjuvad aga just kooslused, kus erk värv on kõrvuti pastelse tooniga,» lisas Ratas.

Kanna triipu / Meeli Küttim

Kanna triipu!

Klassikalise meremehetriibu kõrvale on sel moehooajal tõusnud vertikaalsed triibud, mis on segu formaalsest päevasärgist ja boheemlaslikust vabaajariietusest. «Kõrvutatud on erimõõdulised jooned, mis mõjuvad värskelt ja uuenduslikult. Stiilseim komplekt triipudest moodustub pastelsel taustal, kus eri tugevuse, laiuse ja värvusega triibud on kangale maalitud,» sõnas Britta Ratas. «Hea tulemuse annab ka triibuline särk, mida kantakse ühevärvilise pintsaku all,» lisas Ratas.