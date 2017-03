Neli kõige kuumemat kevadist moetrendi

Pastelsed värvimängu

«Kevade saabudes muutub mood kooskõlas loodusega aina värvilisemaks,“ rääkis Kaubamaja ASi turundusdirektor ja ajakirja Hooaeg peatoimetaja Britta Ratas. «Sel aastal hoiavad moegurmaanid end kevadel veidi tagasi ja üllatavad hoopis pastelsete toonidega, mida on küll vürtsitatud silmapaistvate ja värviliste detailidega ning huvitavate lõigetega.» Moetoonidest domineerivad enim taevakarva sinised, piimjad roosad ja lillakad lavendlikarva toonid.

Kirkad kevadekuulutajad

«Kevadgarderoob armastab värve, kuid sel korral palju mõõdukamalt kui muidu,» sõnas Britta Ratas. «Erksate värvidega katsetatakse pigem aksessuaarimoes, kuid tõelistel värvigurmaanidel on lubatud riietuda ka üleni värvidesse. Kuna selle hooaja märksõna on tasakaal, siis ka värviarmastajad võiksid mõelda pastelsetele aksessuaaridele.» Värvidest domineerivad oranžid, leegitsevad punased, julged sinised ja soojad kollased toonid.

Konkreetsed triibud

«Triibud võivad küll kevaditi taas moelavadele astuda, kuid igal aastal suudavad moeloojad triipudele justkui uue hingamise anda,» selgitas Britta Ratas. «Sel korral üllatavad disainerid meeste triiksärkidelt laenatud konkreetsete joontega, mis on väga osavalt kantud üle naistemoodi. Triibud on naistemoes igati au sees, pikitriibud muudavad sihvakamaks ja mõjuvad seeläbi vägagi esinduslikult.» Triibuliseks on saanud ajatud särkkleidid, tuunikad, seelikud ja kas või jalanõud. Peaaegu suvine mustrimöll

Suvele teevad kauni sissejuhatuse troopiline rohelus ja õiemustrid. «Pastelsete toonidega koos loovad need kauni tasakaalu iga naisterahva garderoobis,» tutvustas Britta Ratas viimast trendi. «Kui kevadel hoiab mustrimöll end veidi tagasi ja lubab tasakaalustada pastelsete toonidega, siis suvel tõusevad värvid ja mustrid taas au sisse.»