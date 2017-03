Miks magamatus su tervist tapab

AOL Lifestyle kirjutab, et üks uuring leidis järgneva seose: iga 24 tunni kohta, mis sa ei maga, su energia- ja produktiivsustase langeb 25 protsenti. See juhtub, kuna su keha on küll ärkvel, kuid teatud ajupiirkonnad teevad ajuti «väikseid uinakuid».

Magamatus on võrdväärne purjusolekuga. Üks uurija leidis, et kui magad vaid viis tundi või veelgi vähem, on see sama hea, kui sa oleksid joonud neli drinki või rohkem.

Samuti on suurem tõenäosus, et jääd haigeks. Järjekordne uuring leidis, et inimesed, kellel jääb öö vahele, jäävad ka neli korda tõenäolisemalt haigeks.

Ning kuigi üks magamata öö pole teab mis katastroof, lähevad asjad aina hullemaks, mida rohkem sa oma kehal ja mõistusel puhata ei lase. Pärast nelja magamata ööd hakkad sa nägema hallutsinatsioone ning sind tabab paranoia, et keegi võib sind jälitada. Mälufunktsioonid hakkavad alla andma ning sul on raskusi keskendumisega.

Nii et kuigi see viimane episood Netflixis justkui hüüaks su nime, pane arvuti käest ja luba endale üks korralik ööuni. Su keha ja meel tänavad sind pärast.