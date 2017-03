Anu Välba pidi Henno ja sotsiaalministeeriumi tüli tõttu vabandust paluma

Saates kritiseeris Henno teravalt sotsiaalministeeriumi ametnikke, kes on tema hinnangul lõhkunud Eesti naiste varjupaikade töötava süsteemi ning asendanud selle mittetöötavaga, mistõttu jäävad nüüd paljud vägivalla küüsis olevad naised abist ilma. Tema sõnul on nii sotsiaalminister Ossinovski kui ametnikud Katri Eespere ja Kristiina Luht olnud vastutavad riigihanke eest, mis hävitas toimiva naiste tugikeskuste võrgustiku.

Sotsiaalministeerium avaldas pärast saadet oma ametlikul Facebooki-lehel pöörumise, milles nimetas Sass Henno sõnu vaimseks vägivallaks. «Tänases «Hommik Anuga» saates rääkis üks saatekülaline naistevastasest vägivallast oma isikliku loo ja selle eest väärib ta kahtlemata tunnustust – vägivallast ei tohi vaikida. Seepärast ei saa kuidagi leppida selle sama inimese poolt järgnenud isikliku rünnaku ja valedega kahe naise vastu, kelle missiooniks on olnud see, et vägivalla ohvrite abistamine oleks süsteemne ja läbimõeldud, riiklikult toetatud tegevus,» kirjutas ministeerium. «Vägivalla loogika ongi selles, et sa ei peagi süüdi olema. Peksta saab, olgu sõnade või kätega, sellest hoolimata. Sellega ei saa ega tohi leppida. Ja me ei lepigi. Head Kristiina ja Katri – hoidke pead püsti, sest nii valdkonnal kui sotsiaalministeeriumi kollektiivil on teiega vedanud. Täname ka neid, kes on täna toetava sõna öelnud ja pole nõus aktsepteerima vägivalda – ei füüsilist ega vaimset.»

«See on väga imelik käik ministeeriumilt, kes peaks kaitsma lähisuhtevägivalla ohvreid, mitte energiat minuvastasele kampaaniale suunama,» ütles Henno. «Nüüd, kui olen nende halvast tööst avalikult rääkinud, väita, et ministeerium on ohver ja mina tarvitan neid kritiseerides vaimset vägivalda – see on nagu allkiri nende absoluutse ebaprofessionaalsuse lõputunnistusel.»

Ministeerium kinnitas Postimehele, et konstruktiivne kriitika on alati oodatud, kuid isiklikud rünnakud ei ole aktsepteeritavad. «Sotsiaalministeerium seisab igasuguse vägivalla vastu,» sõnas ministeeriumi pressiesindaja Karin Volmer. «Vägivallale pole õigustust, ükskõik, kas tegu on rusika või sõnadega, naise või mehega, näost näkku suhtluse, veebiavaruste või näiteks tele-eetriga. Kõige hullem on jätta vägivallale reageerimata. Sotsiaalministeerium ei korralda kellegi vastu laimukampaaniaid ega taha kellegagi tülitseda, vaid juhtis oma postituses tähelepanu valeväidetele, alates sellest, et tuntud reklaamimehe poolt üllatuslikult ründeobjektiks valitud kahel naistöötajal puudub seos varjupaigateenuse riigihankeprotsessiga. Ühtlasi ei vasta tõele väide, nagu sellest aastast poleks Eestis toimivat varjupaigateenust. Vastupidi, naiste tugikeskused töötavad kõigis Eesti maakondades.»

Eile hommikul ETVs eetris olnud saade «Hommik Anuga», kust avalik vastasseis laiema avalikkuse ette jõudis, algas aga saatejuhi vabandusega.

«Ma alustan aga tänast saadet vabandusega,» ütles eile saatejuht Anu Välba saate alustuseks. «Mis puudutab minu möödunud nädala saadet, mil mul oli külas kirjanik Sass Henno, kes rääkis naistevastasest vägivallast. Selles intervjuus jäi kõlama süüdistus kahe sotsiaalministeeriumi ametniku ja ministri aadressil. Ma palun vabandust negatiivse mulje pärast, mida antud intervjuulõik võis tekitada. Kuid ajakirjandus kindlasti jätkab naiste varjupaikade uue rahastamissüsteemi tasakaalustatud käsitlemist.»