Tuntud leheputka uus kampaania ärgitab lastel 2 euro eest ostma omale koolilõunat - limonaadi ja hotdogi. See on marru ajanud osa Tartu koolidirektoreid, sest lapsed eelistavad nüüd tervislikule einele hoopis kiirtoitu ja nende pingutused laste tervise nimel on luhta läinud. Vaata TV3 videost lähemalt!