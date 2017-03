Veronika Vallimäe: riietuse puhul peab julgema kastist välja mõelda

Muinasjutulises fantaasiaetenduses tuuakse meieni kevadsuvise hooaja mood, Eesti tippdisainerite looming, tants, muusika ja tsirkusenumbrid, mis sulanduvad publikut haaravaks vaatemänguks.

«Minu jaoks on kõige põnevam just enda ületamine, koostöö oma ala absoluutsete professionaalidega ning eelkõige oma loominguliste fantaasiate realiseerumine. Sellel reedel tulevad Taskusse Eesti parimad tsirkuseartistid, näeb hulgaliselt trikke ja võlumaagiat, seega kindlasti soovitan vaatama tulla. Luban, et kõik vaatajad saavad hetkeks reaalsuse selja taha jätta,» rääkis Veronika Vallimäe.

Kaasaegse tantsu ja balletti taustaga Veronika peab riietumist väga oluliseks osaks inimesest tekkivast pildist. «Riietus on väga tähtis. See on sõnumi kandja ja ütleb kohe ära, millise inimesega on tegu. Minu riidekapist leiab üldjuhul kiiksuga asju, palju lähtun ka taaskasutusest. Peab julgema rohkem kastist välja mõelda ja mitte karta erineda, inimene peab kandma ikka neid asju, mis ennast kõnetavad.»

17. märtsil kell 21.00 algavat fantaasiaõhtut «Fashion Meets Fantasy» on kõik külalised oodatud Tasku keskusesse nautima tasuta. Lisaks vaatemängulisele etendusele on samal ajal avatud ka kõik Tasku kauplused, mis pakuvad just sellel õhtul ahvatlevaid eripakkumisi.