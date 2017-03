Milleks on naised sotsiaalmeedias tähelepanu nimel valmis?

Selle eesmärgi nimel (vajaliku like’ide või kommentaaride arvu nimel) võivad mõned minna tegudele, mis on küsitavad nii turvalisuse kui ka eetilisuse vaatevinklist, kusjuures mehed erinevad siin erilise püüdluse poolest.

Peaaegu 5 protsenti naistest tunnistas, et nad on valmis avaldama oma pilti, kus nad on paljad, kui see tagab neile teatud like’ide arvu. Meeste seas moodustab see osakaal 9 protsenti. Umbes 12 protsenti naistest võib veidi ilustada informatsiooni enda viibimiskoha ja ajaviite kohta, aga meeste seas on selliseid 14 protsenti.

Like’ide tagaajamisel on kasutajad valmis rikkuma mitte üksnes infoturbe reegleid, vaid ka eetilisi norme, avaldades teavet, milles kompromiteeritakse sõpru. Mehed on naistest sagedamini valmis avaldama salajast teavet enda ümbruskonna kohta: sõprade suhtes on valmis seda tegema 12 protsenti meestest ja kuus protsenti naistest; kolleegide suhtes vastavalt 14 protsenti ja 7 protsenti; tööandja suhtes 13 protsenti ja 6 protsenti. Peale selle tunnistas 8 protsenti naistest, et ei näe midagi hirmsat selles, kui avaldada pilte sõpradest ebakaines seisundis. Meeste seast nõustus sellega 15 protsenti.

Lähedaste toetus on võrdselt tähtis meestele ja naistele. Mitmed vastajad tunnistasid, et kui neile kallis inimene ei pane like’i ega kommenteeri nende postitusi, siis nad hakkavad muretsema. Mehed on sotsiaalse heakskiidu suhtes tundlikumad – 24 protsenti vastajatest tunnistas, et nad kardavad koguda liiga vähe like’e ning saada seetõttu sõprade seas ebapopulaarseks. Naiste puhul on see näit 17 protsenti.

«Inimesed ei erista enam sotsiaalse heakskiidu otsimisel, mida võiks jagada kõigile ning mida on parem jätta privaatseks,» kommenteerib Andis Šteinmanis, Kaspersky Lab’i juhendaja Baltimaades. «On oluline mitte üksnes tagada oma turvalisust, vaid ka austada ümbritsevate inimeste eraelu. Uuring tõestas: 58 protsenti inimestest tunneb ebamugavust, kui nende sõbrad avaldavad pilte, mida nad ise ei sooviks igaühele vaatamiseks avaldada. Meil kõigil tuleb suhtuda suurema tähelepanu ja ettevaatusega sellesse, millist teavet me jagame sotsiaalvõrgustikes, ning kasutada spetsiaalseid lahendusi enda ja oma lähedaste kaitsmiseks küberohtude eest.»