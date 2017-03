Sodiaagi saladused: seitse karmi tõde neile, kes armastavad Skorpionit

Skorpionid on ülitundlikud, väga emotsionaalsed ja ekspressiivsed nagu ka teised veemärgid, Vähid ja Kalad. See, kuidas nad oma tundeid läbi elavad, on aga vägagi erinev, kirjutab You Tango. Vähk võtab solvanguid hinge ning kuigi ta võib sulle otsa vaadates naeratada ja noogutada, peab ta sinu peale elu lõpuni vimma. Ka kalad on solvujad, kuid nad tahavad sinuga sellest lõputult rääkida, et sa saaksid aru, kui halvasti panid neid end tundma. Skorpion võtab hinge - võibolla nutab ja ahastab kellegi õla najal - ja tuleb siis tagasi, tirib sind urust välja, lõikab su kõri läbi ja teeb su nahast omale krae, et end paremini tunda.

1. Kui Skorpion tunneb end ohustatuna, ta nõelab. Skorpion võib olla väga ebakindel ja isegi kuigi see pole tõsi, arvab ta vahel, et keegi ütleb midagi puhtalt tema riivamiseks. Lisaks kardab ta, et teda ei armastata ja et ta on alahinnatud. Parim kaitse on rünnak ja vahel kasutab ta seda võtet liiga ennatlikult.

Kui sinu lähedane Skorpion hakkab ühtäkki turtsuma või õelutsema (ta võib olla väga julm), püüa mõista, mis on selle käitumise taga. Võib-olla ütlesid sa kogemata midagi sellist, mida tema võttis rünnakuna või on tal lihtsalt raske aeg ja ta elab end sinu peal välja? Muidugi ei ole see õige, kuid kui sa saad aru, mis toimub, on lihtsam sellega tegeleda.

2. Ära satu temaga vastuollu. Vahel tuleb ette, et Skorpion ütleb midagi, mis ei ole tõsi. Kuna ta on väga kirglik ja pühendunud inimene, võib ta teemasse nii sisse minna, et kütab end üles ja muutub kangekaelseks. Kui siis keegi vihjab, et ta ei tea, millest räägib, on Skorpionil mürgiastel valmis. Kui ta ajab mingit jama, võiksid suurema tüli vältimiseks öelda pigem: «Ma kuulsin küll midagi muud, aga kui sa nii ütled, siis olgu,» või palu, et ta oma väidet mingi näitega tõestaks. Kui sa ei hakka talle otse vastu ja avaldad vaid kahtlust, siis ta näeb, et sa pead temast lugu ning ta rahuneb maha. Otsene süüdistus ajab aga Skorpioni marru ja ta jääbki sinuga vaidlema.

3. Skorpion võib olla üsna liiderlik. Kuigi skorpion ei ole kindlasti ainus voodirõõmude nautija, on ta siiski üks kõige kirglikumaid tähemärke. Ühelt poolt mõjutab teda Amburile omane naudinguiha, teiselt poolt Vähile iseloomulik lähedusevajadus ja soov kallima eest hoolitseda.

Skorpionile on tema suguelundid väga olulised. Kui suhtes jääb seksi väheks, läheb Skorpion arust ära. Kui tahad talle meelehead teha, pööra tema genitaalidele erilist tähelepanu, saada talle flirtivaid sõnumeid ja ehk isegi paljastavaid pilte endast. Talle meeldib see teadmine, et sa teda vallatusteks koju ootad.