Mees tegi nädal aega naiskolleegi nime alt tööd, sai šokeeriva õppetunni

Kogu lugu sai alguse sellest, kui Martin Schneider ei mõistnud, miks üks klient vastab ta kirjadele väga üleoleval ja suisa ebaviisakal toonil. Kui kirjavahetus oli kestnud juba mitu päeva, märkas mees, et tema kirjade allkirjaks läks automaatselt naiskolleegi Nicole Pieri nimi, edastab Daily Mail.

Kui Martin vahetas allkirja ära ja kirjutas kliendile, et võtab kirjavahetuse üle, muutus kliendi suhtumine niivõrd palju paremaks, et see jahmatas meest ja nad otsustasid Nicole’iga teha kahenädalase eksperimendi.

Selle lühikese ajaga läks Martinil töö aina allamäge. Nicole koges aga kontrastselt, et temast peeti Martinina palju rohkem lugu ja eksperiment oli kõige produktiivsem tööaeg kogu tema karjääri jooksul.

Martin on Nicole’i juhendaja ja oli enda sõnul ülemuse surve all, et Nicole hakkaks tõhusamalt tööd tegema, sest naisel läks projektidega kauem aega. «Ma arvasin, et ma teen kõike kiiremini seepärast, et mul on rohkem kogemusi,» ütles Martin. Pärast kogemust ülbe kliendiga, kes arvas, et räägib Nicole’iga, tema suhtumine muutus. Näiteks väitis klient, et tema meetodid on antud tööstuses standardiks (ei olnud) ja et «Nicole» ei saa mõistetest aru (sai küll). Kui Martin kirjutas kliendile, et võtab projekti üle, muutus kliendi suhtumine kohe oluliselt sõbralikumaks. Klient vastas kirjadele väga kiiresti, kiitis häid küsimusi ja tänas Martinit heade soovituste eest, kuigi tema tehnika ja soovitused olid täpselt samad nagu enne, kui ta esines naisena.

Naiskolleegilt uurides, kas selliseid asju juhtub tihti, vastas Nicole, et mitte küll alati, aga päris tihti. Nii prooviski Martin «naisena» tööd teha ja avastas, et see on põrgupiin. Kõik tema soovitused seati kahtluse alla ja kliendid olid üleolevad. Üks küsis talt isegi, kas ta on vallaline. Nicole’il läkski tööga alati kauem aega juba seepärast, et ta pidi kliente veenma oma oskustes ja teenima esmalt nende lugupidamise. «Selleks ajaks, kui ta sai kliendi nõusse, et oskab seda, mida teeb, olin mina juba jõudnud ette võtta järgmise kliendi. Ma ei teinud oma tööd kuidagi paremini kui tema, mul oli lihtsalt nähtamatu eelis,» tunnistas mees.

Pärast eksperimenti oli Martin väga nördinud. Kõige rohkem šokeeris teda see, et Nicole on sellise kohtlemisega ammu leppinud. «Minu jaoks oli see šokeeriv. Aga tema oli sellega harjunud! Ta arvas, et see ongi osa tema tööst. Jah, ta sai küll aru, et teda koheldakse teisiti selle pärast, et ta on naine, ega ta loll ei ole. Aga ta lihtsalt käis sellega ühes rütmis.»

Martin kajastas oma kogemust Twitteris, mispeale hakkasid paljud naised jagama ka enda kogemusi seksismist tööl ning nende väike eksperiment levis internetiavarustes kulutulena ringi.

Nicole ja Martin rääkisid juhtunust ka ülemusele, kes ei saanud sellest aru. «Ta ütleski päriselt, et klientidel võis olla tuhat muud põhjust, miks nad nii reageerisid. Ja et asi võis olla nii minu töös kui suhtlusviisis,» kirjutas Nicole pettunult oma silmi avavast kogemusest väljaandes Medium. «Esimest korda kahe aasta jooksul oleksin äärepealt endast välja läinud.»

«Mind jääb igaveseks painama, et mis kasu oli mu ülemusel väita, et ta ei usu seksismi? Isegi kui asitõendid olid otse tema nina all, isegi kui töötaja, kes teenib talle määratul hulgal raha, ütleb seda talle, isegi kui tema meessoost alluv seda talle ütleb?» oli Nicole hämmingus.

Pärast juhtumit otsustas Nicole töölt lahkuda ja rajas oma ettevõtte.