Kuidas Tapa tüdrukust teenindusguru sai

Aasta oli 2012 ja Timošina oli võitnud Swedbanki üle-eestilise teeninduskonkursi. Ta oli ametlikult nii Tallinna kui ka Eesti parim teenindaja. «Seda polnud varem kunagi juhtunud. Just seda, et võidetakse nii Tallinna kui ka üleeestiline konkurss,» meenutas Timošina ja keeras ajaratast tagasi: «2012. oli hullupööra edukas aasta! Võin öelda, et selle konkursi võiduga sai minu karjäär alguse.»

Kui Timošina teinuks toona teised valikud olnuks tema lugu sootuks erinev praegusest. Vaatamata mitmetele tööpakkumistele otsustas noor naine panka jääda. Tänaseks on ta pangas töötanud 10 aastat. 2012. aastal sai ta ka oma elus järgmise võidu – ta edendati müügiteeninduse juhiks, kes koolitab muuhulgas ka nõustamiskeskuse töötajaid. «Olen omamoodi justkui teenindusguru,» naeris ta.

Teab hea teeninduse saladust

Koolitades nüüd kliendinõustajaid teab Timošina hea teeninduse saladust. Ja ta ei pelga seda ka teistega jagada. «Klienditeenindaja peaks olema siiras, abivalmis ja positiivne. Soov klienti aidata peaks tekkima inimese sees. Kui seda soovi pole, siis ei saa ka head teenindust olla,» avaldas ta.

Väga suur osa on ka klientidel endil. Hea tagasiside võib anda palju rohkem kui inimene arvata oskab. «Kui ma ise Tapal kooli lõpetasin ja Tallinna kolisin ei julgenud ma alguses üldse suhelda. Aga surusin ennast ise mugavustsoonist välja. Tulin panka tööle ja hakkasin nõustajaks. Suhtlesin inimestega igapäevaselt ja sain head tagasisidet. Nii astusingi samm-sammu haaval edasi,» lisas ta.

Tihtipeale on Timošina sattunud ka klientide otsa, kes tema peale häält tõstavad. Ja kuigi nii mõnigi hakkaks sellejärel nutma, pole Tapalt pärit naine kordagi töö juures pisaraid valanud. Põhjus on lihtne. «Kui inimene kaotab enesevalitsuse, siis püüan alati mõista, mis selle taga võib olla. Olukord võib tõesti olla väga kehv. Aga kui oma viha klienditeenindaja peale välja valatakse, võivad selle taga olla ka inimese probleemid isiklikus või tööelus. Püüan alati mõista ja mitte hukka mõista,» selgitas ta.

Kirjutab luuletusi

Kuigi töö on Timošina jaoks suureks kireks, siis vabal ajal on tema jaoks oluline end sellest välja lülitada. Siis veedabki ta aega perekonnaga, käib tihtipeale ka Tapal ning üllatus-üllatus – kirjutab luuletusi. «See on minu salahobi. Tavaliselt kirjutan luuletusi siis, kui tuju pole kõige parem. Kirjutasin ka luulekogu, mida vaid kõige lähedasematele kinkinud olen,» lisas Timošina, kellele meeldib ka muusikat luua ja nahast maale teha.

Mida toob aga tulevik? «Tulevikus tahaksin teeninduse arengusse samamoodi panustada kui täna. Tegelikult isegi veelgi enam – olen mõistnud, et areneda saab vaid siis, kui mugavustsoonist välja astud. Just seda kavatsengi teha,» sõnas teenindusguru lõpetuseks.