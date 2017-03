Psühholoog paljastab üheksa levinud unenägu ja mida need tähendavad

Iflscience koostas Wallace’i abiga nimekirja üheksast kõige levinumast unenäost, mis võivad anda inspiratsiooni päriselus millegi muutmiseks.

9. Kasutamata toa leidmine

Mida see tähendab: toad majas esindavad sinu iseloomu erinevaid omadusi. Kui leiad enda eest kasutuseta jäänud toa, võid tõlgendada seda märgina, et sul on mingi talent, millest sa ei ole teadlik.

Mida sa teha võiksid: mida rohkem sa pühendad aega oma kasutamata jäänud annete otsimisele, seda suurem on ka tõenäosus, et sinu ees avanevad uued uksed päriselus.

8. Kontrollimatu sõiduk

Mida see tähendab: auto kujutab sinu võimet sihipäraselt mingi eesmärgi poole liikuda. Päriselus võid tunda, et su elus on midagi, mida sa ei saa ise kontrollida, ja see takistab sinu edukust.

Mida sa teha võiksid: selle asemel, et olukorra juhtimisega liiale minna, lase oma haaret vabamaks ning lase oma instinktidel ja sisemisel jõul end õigele teele juhatada.

7. Kukkumine

Mida see tähendab: unes kukkumise tundmine viitab selle, et hoiad ärkvelolekus millestki väga kramplikult kinni. Rahune ja lase see vabaks.

Mida sa teha võiksid: selle asemel, et kontrollimatuse pärast põdeda, võiksid vahel lihtsalt uskuda nii iseendasse kui teistesse ja lasta asjadel omasoodu kulgeda.

6. Lendamine

Mida see tähendab: lennuvõime vihjab sellele, et oled mingitest oludest või suurest murest lahti lasknud ja su õlgadelt on koorem langenud.

Mida sa teha võiksid: kuigi sa võid ise oma kergendustunnet pidada kõigest vedamiseks või kokkusattumuseks, siis tegelikult on selle taga tõenäoliselt su enda mingi raske otsus või siis oled suutnud suurtele ootustele vastata.

5. Ettevalmistamatult eksamile ilmumine

Mida see tähendab: eksamitega hinnatakse mingeid oskusi või esitlust, mistõttu sümboliseerib see su enda hinnangut oma reaalsele elule.

Mida sa teha võiksid: selle asemel, et hakata end lõputult analüüsima ja oma oskusi hukka mõistma, võiksid olla oma saavutuste üle uhke ja hinnata neid andeid ja teadmisi, mis sul olemas on.

4. Alasti avalikus kohas olemine

Mida see tähendab: me valime omale riideid selle mõttega, et endast teistele teatud mulje jätta. Avalikult teiste ees alasti olemine näitab, et su elus on mingi olukord, mille tõttu tunned end haavatava ja paljastatuna.

Mida sa teha võiksid: ära karda end avada ja näita teistele oma tõelist olemust, et nad näeksid sinu päris andeid.

3. Sa ei leia tualetti

Mida see tähendab: puhta WC vajadus esindab inimese fundamentaalsemaid vajadusi, mis pärisellu tõlgendatuna näitab, et sul on raskusi oma arvamuse avaldamisega.

Mida sa teha võiksid: võta veidi aega, et hoolitseda ka enda, mitte alati vaid teiste vajaduste eest.

2. Hambad kukuvad välja

Mida see tähendab: hambad sümboliseerivad seda, kui enesekindla ja võimsana sa end tunned, mis näitab, et mingi olukord on su enesekindluse kõikuma löönud.

Mida sa teha võiksid: ära suhtu sellesse olukorda nii nagu see võiks sind väetiks teha. Vaagi rahulikult faktid läbi ja võta seda kui järjekordset väljakutset.

1. Sind aetakse taga

Mida see tähendab: su elus on mingi probleem, mis tuleb ära lahendada, aga sa ei tea, kuidas.

Mida sa teha võiksid: võimalik, et see olukord pakub sulle võimalust oma isiklikke ambitsioone püüda. Kuigi see võib tunduda hirmutav, siis juhivad tagajaajajad sind tegelikult su varjatud võimetele lähemale, et saaksid end paremini teostada.