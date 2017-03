Ženja Fokin jagab algavaks kevadeks viis ilusoovitust

1) Selle kevade hitt-tooteks on keha kuivõli

Esimeste päikseliste ja soojemate ilmadega viskavad paljud naised püksid nurka ning otsivad kapist välja kenad kleidid ja seelikud. Selleks, et kevadel lühemas riietuses kena välja näha, on palju abi keha kuivõlist. Kanna seda kogu kehale või ainult jalgadele ning märkad koheselt, kuidas nahk lööb särama. Mõned kuivõlid on ka kergelt jumestavad – kevade tulekul tasub üks selline omale soetada.

2) Hommik alaku mõnusa aroomiteraapiaga

Hommikune duši all käimine võiks olla keha ja meeli virgutav ning anda kogu päevaks hea enesetunde. Võta omale hommikule kasvõi viis segamatut minutit, vali üks eriti mõnusa lõhnaga dušigeel ja naudi uue päeva algust koduse aroomiteraapiaga.

Elina Born. / Ardo Kaljuvee

3) Tarbi toodet, mitte logo

Pole vaja kulutada sadu või tuhandeid eurosid, et lüüa oma ilu lõkkele. Kui pöörad regulaarse treeningu, tervisliku toitumise ja piisavate unetundidega oma kehale tähelepanu, on sul juba üsna palju eeldusi selleks, et kena välja näha. Muidugi saab nii mõnegi ilutoote abil kaunis veel kaunimaks, kuid soovitan sel kevadel katsetada mõistlikku tarbimist. Näiteks võib supermarketist leida nii mõnegi vahva ja tõhusa ilutoote, mille abil oma sära esile tuua. Lisaks säästad sellega tõenäoliselt nii mõnegi euro, mida algaval kevad-suvel kindlasti vaja läheb.

Ženja Fokin. / Ardo Kaljuvee

4) Jälgi, mida su keha vajab

Hästi lihtne on kaasa minna kõiksugu kütkestavate reklaamikampaaniatega. Aga stopp! Peatu korraks ja mõtle, mida just sinu keha just nüüd, pärast kurnavat talveperioodi kõige enam vajab. Pole mõtet osta asju lihtsalt seepärast, et keegi ütles, et nad on head. Mõtle, mida sina vajad ja tahad.

5) Leia enesekindlus ja rahulolu, lilleke

Kui oled seesmiselt iseendaga rahul, siis usu, see peegeldub ka väljapoole - sisemine sära ei jää märkamata. Võta endale piisavalt aega, tee midagi mõnusat, mida oled ammu teha tahtnud ning kui siia «kompotti» lisada paar lemmikut ilutoodet, siis kevad võib säravalt alata.