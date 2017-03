Tõsielutäht Mama June on hakanud oluliselt ilmet muutma

Nüüdseks on Honey Boo Boo 11-aastane ja kahjuks ka kõvasti kosunud. Mama June võtab aga järjekordselt osa uuest tõsielusaatest, mis seekord on pühendatud ainult temale. Saates «Mama June: From Not to Hot» teeb June kõvasti trenni ja pärast seda, kui talle on tehtud ka maovähendusoperatsioon, on ta nii palju maha võtnud, et teda on raske ära tunda.

Mama June märtsis 2017. / XPOSUREPHOTOS.COM/Scanpix

Nelja lapse ema June leidis tahtejõudu kaalulangetuseks sellest, et oma endisele kallimale Mike Sugar Bear Thompsonile näidata, millest ta ilma jääb. Pärast operatsiooni jäi June vedela toidu dieedile, tänu millele kaotas ta 12 nädala jooksul ligi 30 kilo. Töö alles käib ja June tahab veel maha võtta, kuid juba on näha, et ta on drastiliselt muutunud. Vaata ka videoklippi!