Kas mehe riista suurusel ja orgasmini jõudmise kiirusel on seos?

Kuid kas suurema riistaga meestel läheb orgasmini jõudmiseks kauem aega, mis ühtlasi tähendab ka pikemat (ja ehk nauditavamat) suguühet? On sellel müüdil tõepõhi all?

Female First palus seksi- ja suhteeksperdil Tracey Coxil asja selgitada.

«Mitte ainult ei pea keskmisest väiksema riistaga mehed hambaid kiristama, kui suuruse üle nalja visatakse, vaid nad tõesti ka ejakuleerivad kiiremini kui suurema varustusega mehed,» kinnitab Cox.

Miks see nii on? Cox selgitab: «Kõikide peeniste peades on umbkaudu sama arv närvilõpmeid. Kui peenis on väike, on need lõpmed koos väiksemal pinnal, mis tähendab, et mees on tundlikum ja seega ka võib enneaegselt ejakuleerida. Vastupidine kehtib suurte riistadega meeste puhul, kuna nende närvilõpmed «laiutavad» suuremal pinnal. Jah, see on väga ebaõiglane.»