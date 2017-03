Viis levinud viga, mida küpsetamisel tehakse

Tipp-pagar Ryan Butler paljastab Pure Wow’s, milliseid vigu algajad kodupagarid sageli teevad ja mille vältimine tooks oluliselt paremad tulemused.

Sa ei pööra mingit tähelepanu koostisainete temperatuurile. See on eriti oluline siis, kui retsepti kuuluvad kas munad, piim või taluvõi. Näiteks lehttaigna valmistamisel on väga oluline, et kõik koostisosad oleksid võimalikult külmad, ka vesi. Küpsise tainasse pannakse aga toasooja võid, pärmitainasse leiget piima jne. Kui temperatuur on küpsetise õnnestumiseks hädavajalik, on see ka retseptis kirjas. Pea sellest kinni!

Sa mõõdad koostisosi silma järgi. Paljud arvavad, et kogenud kokk lisab koostisaineid silma järgi ja ei pea midagi üle mõõtma. Tegelikult pole see sugugi tõsi ja ka säärane Michelini tärniga kokk nagu Butler kasutab köögikaalu. Tema sõnul on küpsetamine osalt kunst, aga osalt ka teadus ja kaalu järgi mõõtmine on alati täpsem kui mõõdutopsiga mõõtmine.

Sa viilid. Kui retseptis kirjutatut võtta soovituste ja mitte kindlate reeglitena, ei ole ka ime, kui küpsetisest midagi välja ei tule. Üks sellistest soovitustest, millest tihti mööda vaadatakse, on jahu sõelumine. Butleri sõnul ei maksa seda ignoreerida. Isegi kui kasutad eelnevalt sõelutud jahu, tuleks see tainasse lisamisel uuesti läbi sõeluda. Kui jahu ei sõeluta, läheb see kergesti klimpi ja rikub küpsetise ära.

Sa unustad küpsetise ahju. Isegi kui su ahjul on äratus, et ei läheks meelest ära kook õigel ajal välja võtta, ei tasu seda päris ära unustada. Butleri selgitusel on igal ahjul oma kõige kuumem koht, mistõttu tuleks ahjupanni või vormi vahepeal keerata, et roog küpseks ühtlasemalt.

Sa ostad valed koostisaineid. Vahel eksitakse juba toidupoes. Õnnestunud küpsetiseks tuleb valida õiged koostisaineid ja neid peab oskama ka eesmärgipäraselt kasutada. Näiteks ei sisalda täisterajahu nii palju gluteeni kui valge jahu ja sel puhul sama mõõt retseptis enam ei toimi. Ka siis, kui retseptis on nõutud kondiitrisuhkrut, tasub selleks eraldi poodi minna, sest tavaline suhkur on juba midagi muud. Kondiitrisuhkur sisaldab peale suhkru ka maisitärklist, mis annab sellele sileda tekstuuri. Kui asendad selle tavalise suhkruga, jääb tulemus teraline ja ebameeldiv.