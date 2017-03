Maadlusfestivalile Estonian Wrest Fest on tulemas üle 200 naismaadleja

Võistluse korraldaja Vello Leithami sõnul on sportlaste huvi erakordne ja turniiride tase kindlasti tugev. «Hetkel on lisaks Eestile naismaadlejaid tulemas nii Ameerikast, Kanadast, Venemaalt, Tuneesiast, Armeeniast, Šveitsist, Ungarist, Inglismaalt, Prantsusmaalt, Valgevenest, Norrast, Rootsist, Soomest, Lätist, Leedust, Saksamaalt ja Hollandist,» loetles Leitham.

«Eestisse tulevad Venemaa tüdrukutega võistlusele ja sellele järgnevasse laagrisse treeneritena kaasa olümpiavõitja Natalja Vorobjova ja 2008. aasta olümpia hõbemedalist Alena Kartashova. Esiteks näitab see meie võistluse taset ning annab laagris osalejatele väärt kogemuse,» lisas ta.

Eesti tippmaadleja Epp Mäe hoiab eestlastele pöialt üle lahe Soomes. «Tüdrukute turniir peetakse täpselt minu sünnipäeval ja mis saab olla parem kingitus, kui sel päeval oma koduriigis nii suurel hulgal erinevatest maailma paikadest naismaadlejaid võistlemas näha. Mul on väga suur rõõm, et Eestis on olemas selline võistlus, kuhu tüdrukud tulla soovivad. Meie omadele annab see väga hea kogemuse ning loodan, et eestlaste osavõtu number üha suureneb,» rõõmustas Mäe.

Eestit olümpial esindanud endine vabamaadleja Arvi Aavik soovitab noortel maadlusvõistlust vaatama tulla. «Inimestel on Tallinnas võimalus näha midagi, mis on Euroopa suurim. Näeme seda, kuidas noored annavad täiega minna ja naudivad protsessi ning õhustikku, mis sellega kaasas käib. Soovitan lastel ja lapsevanematel kas või paariks tunniks sealt läbi käia, sest see on väga kihvt elamus,» sõnas Aavik.

Estonian Wrest Fest koosneb kahest suuremast võistlusest ja maadluslaagrist. Mõlemad spordiüritused on pühendatud Kristjan Palusalule. Esimene leiab aset 31. märtsist kuni 2. aprillini Tallinnas Saku Suurhallis ja on mõeldud kuue kuni 20-aastastele noortele, kes võtavad 14 matil üksteiselt mõõtu kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadluses. Teine võistlus peetakse Maadlusliidu ja Eesti Spordiseltsi Kalev eestvedamisel aprillikuu teisel nädalavahetusel juunioritele ja täiskasvanutele Tartus Maaülikooli spordihoones. Kavas on nii kreeka-rooma kui vabamaadlus. Kahe võistluse vahele jääb laager, milles eestvedajaks on Tallinnas tegutsev klubi Korrus3.

Estonian Wrest Fest 2017 ajakava:

• 31.03 – 2.04.2017 Tallinn Open 2017 - Kristjan Palusalu Noorte Maadlusvõistlus (Tallinn, Saku Suurhall)

• 3.04 – 6.04.2017 rahvusvaheline maadluslaager klubi Korrus3 eestvedamisel (Tallinn, Saku Suurhall)

• 07.04 – 09.04 XXX Kristjan Palusalu mälestusvõistlused (Tartu, Maaülikooli spordihoone)

