Postimehe nädalahoroskoop 11.-17. märts

Jäär

21. märts – 19. aprill

Sinu peas toimub vilgas mõttetegevus. Oled aktiivne suhtleja, tahad oma arvamuse teistelegi välja öelda. Võiksid head ideed kirja panna, sest kaugeltki kõiki suurepäraseid mõtteid ei õnnestu praegu realiseerida. Pigem sobib nädal selleks, et tegeleda varem alustatud asjadega. Järgi paika pandud plaani, ära kiirusta!

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Paremini sujub üksinda töötamine. Teistega on raske samale lainele saada, kohati võib tunduda, et nad nimme takistavad sind eesmärkide poole püüdlemisel. Esile võivad kerkida kunagised suhteprobleemid või alateadlikud hirmud. Pigem hoiad oma mõtted salajas, sest sa ei suuda kaaslasi kuigivõrd usaldada.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Tööasjad edenevad ehk aeglasemalt, kui sulle meeldiks. Nendega hakkama saamiseks on vaja külma närvi ja pikka meelt. Pead lootma iseendale, partnerite soovitused ei pruugi olla kuigivõrd edasiviivad. Seevastu sõprussuhted tõotavad tuua meeldivaid elamusi. Vanade sõprade seltsis saad sundimatult lõõgastuda.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Energiatase ei pruugi kuigi kõrge olla, sind võib vaevata mõningane väsimus. Ära end liiga palju takka sunni, ära võta enda kanda väga raskeid tööülesandeid. Keskendu sellele, mis on kõige tähtsam, tee tarku valikuid. Võid oma häid mõtteid ülemustele välja käia, aga lepi sellega, et neid kohe töösse ei rakendata.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sobiv aeg tuletamaks meelde varem õpitud tarkusi. Mingid teadmised on aja jooksul ehk unustuse hõlma vajunud, ent nüüd on sul neid vaja. Lastega tuleb olla kannatlik ja veelkord kannatlik. Pead ehk neile selgeks tegema, kuivõrd oluline on distsipliin, ent arvesta, et käsutamine ja muud jõuvõtted ei mõju kindlasti positiivselt.

Neitsi

23. august – 22. september

Esmatähtis on olla aus iseenda vastu. Kui võimalik, võta veidikeseks aeg maha, et saaksid üksinda olla, rahulikult analüüsida enda hinges toimuvat. Teistelt inimestelt tuge ja abi otsides ei pruugi sa saavutada soovitud tulemust. Pigem tekib tunne, et sinust ei saada aru ja sinu ideedega ei soovita kaasa tulla.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Töises vallas võta ette ülesanded, mis on sinu jaoks tuttavad ja kerged. Pole mõtet üritada alustada midagi uut, eriti raske on käima lükata projekte, mille jaoks sul infot, tarkust ja kogemust napib. Suhted sujuvad kenasti. Kunagine armastatu võib välja ilmuda, teie vestlus võib kujuneda ootamatult avameelseks.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Rahulikus rütmis töötamiseks sobiv nädal. Üsna hästi edeneb mõttetöö. Kui täidad ülesandeid, mida oled ka varem ette võtnud, suudad nüüd paremini süveneda ja jõuad täiusliku tulemuseni. Pöörad ka suurt tähelepanu detailidele. Armuasjade edendamiseks või uue äri käima lükkamiseks aeg ei sobi.

Ambur

22. november – 21. detsember

Tegevus tundub olevat takistatud. Põhjus selleks peitub sinu enda sees. Võimalik, et sind takistab edasi minemast lihtsalt hirm või meenuvad vanemate kunagised karmid manitsussõnad. Lõõgastavaks ajaviiteks sobivad mõtte- ja mälumängud, ristsõnade lahendamine ja raamatute lugemine.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Minevikus toimunud sündmused mõjutavad kuidagimoodi su praegust enesetunnet ja otsuseid. Sind võib vallata mõningane kindlusetus, kahtlused ja kõhklused. Eelistad jääda pigem tagaplaanile, sest sulle tundub, et sul pole piisavalt tarkust, et olulistes kõnelustes sõna sekka öelda. Suurimat toetust pakub sulle su perekond.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Hea nädal õppimiseks või mõttetöö tegemiseks. Võiksid ette võtta asjad, mis sul kunagi pooleli on jäänud ning nendega pisitasa edasi minna. Kui oled omal ajal õpingud katkestanud, võid nüüd nende jätkamise plaane teha. Äriasjus ei taha koostöö hästi sujuda. Mõttekaaslastele ei meeldi su plaanid või siis vastupidi.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Töö ja karjääri pärast muretsemine ei aita sind kuidagi edasi. Kui endale ette kujutad, et sa ei oska, saa ega suuda, siis sa tõepoolest ei suudagi. Võta veidike vabamalt, keskendu vaid nendele ettevõtmistele, mis on kõige olulisemad ning vii need rahulikult ja kindlalt lõpule. Luba endale ka puhkust ja lõõgastust.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee