Lauljatar Laura Pritsi edukate selfide saladused

Laura sõnul on endast piltide üles laadimisest saanud tema jaoks just kui omaette kunstivorm. «Jäädvustan igast päevast eredamad mälestused, sest tahan neid emotsioone ja kogemusi jagada ka sõpradega, näidata neile, millega ma tegelen või kus parasjagu olen. Piltide tegemine ja Instagrami või Facebooki üles laadimine on selleks üks suurepäraseid võimalusi!»

«Ma pole alati selline Insta-hunt olnud,» avaldab Laura. «Hoian aga pilku peal teiste tuntud inimeste sotsiaalmeedia tegevustel ja püüan järk-järgult ka ise sisu poolest üha huvitavamaks ja dünaamilisemaks minna.». Ta lisas, et elu esimeste selfide üles laadimiseks kogus ta toona omajagu julgust, sest enda pildistamine on üks raskemaid ülesandeid üldse.

«Mõõdukal määral oma eraelu ja ägedate tegevuste jagamine muudab mind palju enesekindlamaks,» põhjendab Laura, miks ta end üha enam sotsiaalmeedias avab. «Sotsiaalmeedia on minu jaoks muuhulgas üks põnev koht, kus nii enda kui teiste salahobisid jälgida – näiteks mulle meeldib väga smuutisid teha ning jagan aeg-ajalt oma katsetusi ka Instagramis.»

Laura soovitab sotsiaalmeediasse laetavate piltide puhul:

alati jälgida mille taustal end pildistad – sellel peaks olema mõte. Huvitav taust või keskkond muudavad pildi palju elavamaks ja vaatajale põnevamaks. mõelda, mis karkterit, lugu või emotsiooni tahad oma pildiga vaatajale edasi anda? jälgi, et pilti oleks tehniliselt hea vaadata: teravus paigas ning värvid kenad. Juhul kui sa pole pildil mõne nüansiga rahul või tahad seda vingemaks muuta, siis näiteks Instagramis on väga palju erinevaid filtreid, mis muudavad pildi koloriidi märksa huvitamaks. Lisaks on leida lugematul hulgal ägedaid pilditöötlemis äppe. leia just endale õige ja kõige ilusam pildistamisnurk – tavaliselt toimib natuke kõrgemalt tehtud pilt. Ning kindlasti tasuks pigem teha pilte heledalt valgustatud kohas, sest siis on ka tulemuse kvaliteet teravam. julge olla pildil see, kes sa päriselt oled, sest sa oled vinge ja ainulaadne!