Stilist Külli Piibar: selle kevade lemmiktrendiks on pükstükk

«Minu homses FIBITi etenduses näeb palju kevadsuviseid puhtaid värvitoone. Lemmikuks on kollane, alates sidrunikarvalisest kuni kiiskavani, aga ka valged ja kreemikad varjundid, mis kuumadel suveilmadel tõelisteks päästjateks osutuvad. Lisaks näeb põnevalt rõhutatud detaile, origaamimaailmast inspireeritud volüümikatest drapeeringutega varrukatest ümarate õlgadeni. Olulisel kohal on ka kotid, mida saab kanda nii, et käed on vabad. Kogu showd iseloomustab väikese vimkaga pidulikkus, nii nagu sünnipäevale kohane,» rääkis Külli, kes peale etendust lubab sünnipäeva pidulikult tähistada šokolaadikooki süües.

Külli Piibari enda lemmiktrendideks sellel kevadsuvisel hooajal on meestesärgist inspireeritud naisterõivad ja pükstükid. «Pükstükist mugavamat asja lihtsalt ei ole, eriti tore, kui seda kaunistavad veel kerged triibud ja pehmelt langevad volangid. Mulle meeldivad väikese krutskiga julged vormid.»