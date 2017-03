Rasvarikkad toidud, mida tuleks rohkem süüa

Spoon University annab selged juhtnöörid, millised toidud sisaldavad kasulikke rasvu ja mõjuvad kehale hästi, kui muidugi kogustega liiale ei minda.

Monoküllastumata rasvad on näiteks köögiviljades, pähklites, seemnetes ja kalas.

Avokaado. Ühes keskmises avokaados on 23 g rasva. Monoküllastumata rasvad mõjuvad hästi südame tervisele. Selleks, et keha saaks vajalikke toitaineid omastada, on rasva hädasti vaja.

Pähklid. 140 g mandlites on 45 g rasva. Peotäis pähkleid päevas aitab vähendada kolesteroolitaset ja nagu uuringud on tõestanud, aitavad mandlid hästi kõhurasva vähendada. Hea rasvaga halva rasva vastu!

Kala. Kalas on korralikult oomega-3-rasvhappeid, mida on hädasti vaja aju kasvuks ja organismi funktsioonideks.

Mustad oliivid. 130 g mustades oliivides on 15 g tervislikku rasva. Lisaks on neis vähki ennetavaid toitaineid, mistõttu tasub kaaluda oliivide sagedast söömist.

Tume šokolaad. Kuigi tume šokolaad ei ole halvast rasvast sugugi prii, on selles ka kasulikke rasvu. Tumedas šokolaadis leiduvad monoküllastumata rasvad on kasulikud ajule ja immuunsüsteemile. Selleks, et šokolaadi nautides küllastunud rasva vältida, otsi poeletilt šokolaadi, mis ei sisaldaks piimatooteid.

Polüküllastumata rasvad on keha normaalseteks funktsioonideks hädavajalikud ja kuna keha neid ise ei tooda, tuleb polüküllastumata rasvade osakaalule oma toidulaual erilist tähelepanu pöörata.

Sojaoad. Sojaoad on väga hea valkude ja asendamatute rasvhapete allikas. Sojat leidub paljudes valmistoitudes ja kuigi soja tarbimise koguste kohta leidub vastuolulist infot, on siiski ka küllalt häid põhjuseid, mis tasub sojauba oma toidulaual rohkem näha.

Seemned. Oomega-3-rasvhappeid saab kergesti kätte näiteks kõrvitsa-, kanepi-, ja chia-seemneid süües. Peale kasuliku rasva on neis rohkesti ka teisi kasulikke toitaineid, nii et lisa neid oma toidule juurde.

Jahvatatud linaseemned. Linaseemnetes on väga palju rasva, kuid palju ei olegi neid vaja oma toidule lisada. Juba ühest või kahest teelusikatäiest linaseemnetest saad külluslikult kasulikke toitaineid - peale oomega-3-rasvhapete ka kiudaineid, kaltsiumi, rauda ja E-vitamiini.

Oliiviõli. Oliiviõli on tervisele kasulik mitmel põhjusel ja kuigi see on väga rammus, ei tasu seda karta. Kasuta oliiviõli kas või salatikastmeks, nii saad oma salatist vajalikud toitaineid paremini kätte.

Munad. Ühes munas on umbes 5 g rasva, millest umbes 3 g on monoküllastumata rasvad ja polüküllastumata rasvad. Munad aitavad hästi kõhtu täita.

Kookosõli. Kuigi kookosõlis on palju küllastunud rasva, on sel rasval põletikuvastaseid ja antibakteriaalseid omadusi, mistõttu tasub seda rohkem süüa.