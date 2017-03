Marin avameelitseb: naiseks olemise igakuine põrgu

Umbes kaks nädalat enne päevade algust on ovulatsiooniaeg. Sel ajal nõuab organism eriti nõudlikult seksi, paarisuhte jaoks õnnis aeg. Juhul muidugi, kui seks võimalik on. Komandeeringus olev mees on sel ajal siunatud ja taga kirutud olevus. Niigi raske olla kogu selle kiimasusega, käi siis veel üksi poes, korteriühistu koosolekutel ja takkatraavi masturbeeri ka veel. Nagu mingi loll! Naine justkui Rambo, kõigega tuleb ikka ise hakkama saada.

Siis hakkan veidi kohevamaks minema. Kõht läheb reetlikult punni, rinnad hakkavad paisuma ja kui pikalt paigal tuleb istuda, lähevad jalad masajalt tursesse. Vahel meenutavad sõrmedki pisikesi sardellikesi. Olen õppinud ennast lohutama, et pole juurde võtnud, vaid kõigest päevade-eelne paisumine, ei karista ennast kaalutõusu eest, vaid kannan pehmevärvlilisi pükse ja vähem liibuvaid kleite. Seks sel ajal on tore, mees tabab ka pistrikuna selle etapi juba eemalt ära. Sest piisab pilgust mu dekoltee suunas, mis on siis lopsakast lopsakam. Pidevalt tahaks süüa ja juuksed hoiavad halvasti.

Edasi – see kurikuulus PMS, kõige hullem tujutsemise aeg. Ka tahaks pidevalt seksi, aga tuju on nii kõikuv ja halb, et mees ei julge lähenedagi. On aru saanud, et niikuinii teeb kõike valesti, parem kannatab paar päeva, kuni mu emotsioonid stabiliseeruvad. Ja ise ei saa ma ka algatada, sest hormoonipuntrana olen pähe võtnud, et mees niikuinii ei armasta, arvab, et olen voldiline, kole ja raudselt enam ei eruta. Ootan samuti kannatlikult paar päeva. Rinnad on nii suured, et takistavad veidi olemist, aga ka nii valusad, et reaalselt tahaks kuskile kaebust esitada. Riietudes käib nagu elektrilöök kerest läbi. Kallim on väga peensusteni instrueeritud, kuidas siis rindu käsitleda tohib, ainult õrnad silitused, puudutused ja limpsatused. Sel ajal neid ei pigistata, sikutata ega mudita.

Algavad päevad. Kui eelnevalt annavad tunda enim rinnad, kõht ja labajalad, lisandub sellele kombinatsioonile teravalt valutades justkui kirsina tordil ka kogu keha keskosa aparaat. Emakakrambid – olemas! Tuikav alakõht – jah! Pidev külmatunne – loomulikult! Kõhulahtisus ja pidev pissihäda – kuidas muidu! Kõik need korraga, iga kuradi kuu. Muidu ideaalset näonahka kaunistab siis ka üks silmatorkav ja vihaselt põletikuline vistrik, mis õnneks kaob sama äkki, kui tekib. Seksi tahaks väga ja pidevalt, aga voodist kolib see protsess vannituppa, sest kehast irdub toorest maksast rebitud tükke meenutavaid osiseid ja neid ma oma linadele ei soovi.

Õnneaeg, päevad on läbi! Punnis kõht taandub normaalasendisse ja olen sunnitud tunnistama, et siledamaks ja saledamaks see küll läks, aga sportlikult vormis lamekõhust on see ikka ülikaugel. Lihtsamalt öelduna lepin ja adun, et olengi paks, kahe nädala pärast saab jälle selles osas tsükli kaitsva selja taha pugeda. Seks on tore, tujud head ja kired lõkkel, aga alateadvusesse lisandub automaatne hirm, et ega jumala eest vaatamata kaitsevahenditele rasedaks ei jää.