Levinuim menstruatsioonimüüt ei pruugi tõele vastata

Iga naine, kes on mingil ajahetkel avastanud, et jagab sõbrannaga «pahasid päevi», on ilmselt kuulnud müüdist, et kui naised veedavad omavahel palju aega koos, muutuvad ka nende tsüklid samaks. Me tahame seda müüti uskuda – ühes uuringus väitis 80 protsenti naisi, et usuvad tsüklite sünkroniseerumisse ning 70 protsenti ütles, et neile meeldib, kui see juhtub, kuna nii tunnevad nad sõbrannadega suuremat lähedust.