Kuidas teada, et sa oled piisavalt terve?

Netis liigub nii palju erinevaid tervisliku eluviisi soovitusi, et võib olla raske aru saada, kas sinu harjumused on ka tegelikult tervislikud, kirjutab Success. Muidugi peaksid sa igal öösel magama 6,5-8 tundi, sööma tasakaalustatult ning liikuma piisavalt. Sa tead seda kõike ning püüad seda ka järgida. Aga kui terve sa tegelikult oled?

Et päris kindel olla, käi kord aastas arsti juures. See mitte ainult ei anna su arstile võimaluse sinu tervist regulaarselt jälgida, aga sul on ka võimalus arstilt nõu küsida, kui sa tahad oma eluviise muuta. Boonusena saad sa oma tervisel ise silma peal hoida.

Millised on testid-proovid, mida võiksid kord aastas teha lasta?

Kolesterool. LDL-kolesterool (see «halb» kolesterool) peaks olema alla 100.

Veresuhkur. Tühja kõhuga mõõdetud veresuhkrutase peaks olema vähem kui 107, veel parem, kui see näitaja jääb alla 100.

Vööümbermõõt. Ideaalne talje- ja puusaümbermõõdu suhe naistel on 0,7.

Vererõhk. 120/80 on hea, aga võta eesmärgiks 115/75.

Kui kõik need testid on korras, oled sa tõenäoliselt tipp-topp vormis. On aga lisaproove, mida sa võid lasta teha.

Mammogramm. Pärast 40-aastaseks saamist peaks iga naine laskma kord kahe aasta jooksul mammogrammi teha. Kui sa kuulud rinnavähi riskirühma, peaksid alustama testidega varem.

Kolonoskoopia. Seda peaksid nii mehed kui naised laskma teha iga kümne aasta tagant pärast 50-aastaseks saamist.

Nägemiskontroll. Olenemata vanusest lase oma nägemist iga kahe aasta tagant kontrollida.

Kuulmiskontroll. Esimene säärane kontroll peaks toimuma 65-aastaselt ning siis igal aastal.

Hammaste kontroll. Kord aastas – lase siis ka hambaid puhastada.

Koormustest. 50-aastaselt läbi koormustest ning edasi iga viie aasta tagant, pärast 65-aastaseks saamist on ideaalne kord aastas koormustest läbida.