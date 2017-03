Kuus ilutrendi, mis on su tervisele kahjulikud

Sama otsing ilu järele toimub ka tänapäeval. Live Science on reastanud kõige ohtlikumad tänapäevased ilutrendid.

1. Päevitamine. Kuigi pole mingi saladus, et päevitamine on tervisele kahjulik, on sellegipoolest solaariumid rahvast puupüsti täis. Solaariumilambid eraldavad UV-kiirgust, mis võib kahjustada nahka, mis omakorda toob kaasa naha enneaegse vananemise, põletused, kahjustab silmi ning võib lõppeda vähiga.

2. Afropatsid. Afropatsid võivad olla peamiseks põhjuseks, miks näiteks afroameerika naistel juuksed välja langevad, näitas üks 2011. aasta uuring. Afropatsid pole aga mitte ainult tumedanahaliste naiste pärusmaa, seega tasub mitu korda järele mõelda, enne kui seda tüüpi patsid pähe teha.

3. Tätoveeringud. Mida rohkem tätoveeringuid, seda suurem C-hepatiidi risk. Nii leidis üks 2010. aasta uuring. Ka on tätoveeringuid armastavad inimesed suuremas nahapõletike riskis, mis võivad tuua kaasa ärrituse, punetuse ja valu. Ka võivad tätoveeringutes kasutatavad värvid põhjustada allergilisi reaktsioone.

4. Botox. Botoxi-süstid on saanud levinud viisiks, kuidas võidelda kortsude vastu. Süstid on küll üldiselt turvalised, kuid ometi on neilgi kõrvalnähud – valu, sinikad, peavalud, iiveldus ja ajutine lihasnõrkus.

5. Nahka pleegitavad kreemid. Mõned kosmeetikatooted, k.a nahka pleegitavad kreemid, sisaldavad Ameerika toidu- ja ravimiameti kinnitusel elavhõbedat, kuna see blokeerib nahka pruunistava pigmendi melatoniini teket. Kokkupuude elavhõbedaga võib aga lõppeda kurvalt – kahjustada saavad neerud ja närvisüsteem, sündimata laste puhul aga pärsib see aine aju arenemist.

6. Juukseid sirgendavad tooted. Ameerika toidu- ja ravimiamet hoiatas 2011. aastal inimesi, et teatud juukseid sirgendavad tooted sisaldavad ohtlikul määral mürgist ainet nimega formaldehüüd. Viimane võib ärritada silmi ja hingamisteid, põhjustada allergilisi reaktsioone, astmat, nahaärritust.