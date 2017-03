Toitumisnõustaja ja treener Heikki Mägi: naine, võta mehel kratist kinni!

Meie Fitlapi kasutajatest 90 protsenti on naised, kes on lisanud oma pereliikmena Fitlappi 12000 meest. Ehk siis väga palju meeste edulugusid saavad alguse just naisest.

Mehed teavad ise paremini

Tean omast käest, et mehed ei taha jälgida mingit programmi, nemad teavad ju ise kõige paremini. Vajalikul hetkel tõmmatakse naisega selle üle vaieldes varrukast «ma tunnen ära, mida mu keha tahab» või «mul on oma süsteem» kaardid. Samas on linnapildis enamus mehi siiski suurte kõhtudega ja väga vormist väljas.

Vabandan väga, aga meestel pole tegelikult intuitiivselt õrna aimugi, mida nende kehad vajavad. Veel vähem, kuidas tervislikult ja ilma äärmustesse laskumata kehakaalu langetada. Traditsiooniline «pärast kella kuut» mitte söömine ei ole tervislik lahendus.

Ja seepärast peavad naised olema ehk natukene kavalamad neid suunates.

Kratist kinni on ainuke lahendus

Arvan, et naistel tuleb meestel kratist kinni haarata ja seda nii, et mees ei saa arugi. Kuidas seda täpselt teha, jätan iga naise otsustada. Aga mul on teie kavalusse usku.

Enda eeskuju on kindlasti hea algus, sest sellega ei parane mitte ainult sinu mehe tervis, vaid ka sinu laste tervis. Kogu pere hakkab toituma tervislikumalt. Vaevalt, et te eraldi sööte.

Kindlasti tuleb leida lahendus nädalavahetuse traditsioonilistele õlleõhtutele. Mõistan, et päris ära jätta seda ei õnnestu, ent lepi kokku, et see toimub üks kord kuus. See tähendab seda, et ka argipäeva õhtutel ei jooda midagi alkohoolset.

Olen arvamusel, et alkohol on pelgalt üks harjumus. Kuidas ma nüüd siis sõpradega ilma õlleta istun? Lõbusalt saab aega veeta ka ilma alkoholita. Esimene kuu on ehk raske, ent siis läheb märgatavalt kergemaks.

Üleskutse naistele

Seepärast, naised, teen teile üleskutse. Kaasake oma mees ka Fitlappi kasutama. Siit on ainult võita. Kaalu langetamine alandab vererõhku ja vähendab koormust südamele. Kõik see kokku tähendab seda, et sinu mees elab kauem.

Ei taha küll väga morbiidseks minna, aga just kuulsin ühest tuttavast, kes oli kõigest 40-aastane, kui süda teda alt vedas. Olen peaaegu sama vana ja ei tahaks kuidagi veel lõpu peale mõtlema hakata.

Kuigi kõik see jutt tervisest on muutunud väikestviisi klišeeks, ei lõpeta me sellest rääkimist enne, kui meie Eesti meeste keskmine eluiga tõuseb naistega samale tasemele. Hetkel oleme meestena naistest peaaegu kümne aastaga maas.