Sinu võimalus! Moeleavastus Mana vajab erilise välimusega modelle

Kavandikonkursi tulemusel valiti välja kaheksa Eesti disainerit ja külalisdisainerid, kelle loomingut saab 22. aprillil Tartus lavalaudadel näha. Müstiline toimumiskoht avaldatakse peagi. Alanud on modellide casting, mis kestab 6.-20. märtsini.

Sel aastal on etendus peamiselt keskendunud tavapärasest erinevatele modellidele: eriti on kandideerima oodatud kulturistid, fitnessmodellid, tätoveeritud inimesed, vanemad prouad, vanemad mehed ja kaksikud. Kui naudid esinemist ning soovid olla üks neist inimestest, kes näitab väge täis moodi pika ajalooga moeetendusel, mine aadressile www.moodperformancetants.ee, lae alla modellide ankeet ning saada see täidetul kujul e-maili aadressil casting@moodperformancetants.ee.

Lõuna-Eesti suurima moeetenduse Mood-Performance-Tants eesmärgiks on anda noortele disaineritele suurepärane võimalus esitleda loomingut omanäolisel moeplatvormil ning tuua vaatajateni erakordne kultuurisündmus Tartus.

Moeetenduse algatajateks on Tartu Kõrgema Kunstikooli tudengid ning korraldustiimi kuuluvad erinevate õppeasutuste õpilased, tudengid ja professionaalid.