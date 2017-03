Sodiaagi saladused: kümme põhjust, miks Lõvist võib saada su parim sõber või vihavaenlane

Elite Daily kirjutab, et Lõvi võib olla hea sõber seetõttu, et ta on:

Enesekindel

Lõvist kiirgab enesekindlust, mis on sõbralegi nakkav. Kui tema on endas kindel ja omadega rahul, on tema poole hea üles vaadata ja temas tuge leida. Kuna Lõvi on seltsiv ja suhtleb hästi ka siis, kui tal selleks parasjagu tuju ei ole, tasub temaga koos liikuda neil, kel endal tutvuste loomine kergesti ei tule. Kuigi Lõvil ei ole lihtne endalt tähelepanu mujale juhtida, on ta sõpruse nimel selleks valmis.

Ambitsioonikas

Lõvi enesekindlus annab hoogu tema ambitsioonidele. Ta on sihikindel ja tahab oma unistused täide viia. Kui oled Lõvi sõber, võid temast inspireerituna ka ise midagi uut proovida ja omale uusi eesmärke püstitada. Kui tema saab hakkama, siis miks sina ei võiks?

Lahke

Kuna Lõvi naudib tähelepanu, võid kindel olla, et niisamuti nagu talle meeldib võtta, meeldib talle ka anda. Ta on kaastundlik sõber, kes tõttab sulle hädas alati appi. Kuigi Lõvisid peetakse enesekeskseteks, on nad tegelikult suure südamega ja hoolivad oma lähedastest väga.

Truu

Lõvi on parim sõber mitmel põhjusel, kuid kõige etem neist on tema lojaalsus. Sa võid rääkida talle mida iganes ja olla täiesti kindel, et ta sinu saladusi välja ei räägi. Lõvi kaitseb oma karja ja ei murdu ka pinge all.

Julgustav

Elurõõmus ja tulihingeline Lõvi on lõbus kaaslane ja viib sind põnevatele seiklustele. Temaga koos olles märkad, kui tihti ütleb ta midagi julgustavat ja innustavat, mis motiveerib sind oma mugavustsoonist välja astuma. Lõvi tahab olla edukas, aga ta tahab, et ka tema sõbral hästi läheks, sest üksi hakkab tipus igav.

Paraku võib Lõvi ühtaegu olla su suurim vaenlane, sest peale kõige eelmainitu on ta ka:

Uhkeldav

Vahel tüütab see teisi ära, et Lõvil ei saa tähelepanust kunagi küllalt. Selle nimel võib juhtuda, et ta konkureerib ka oma sõpradega, et neist parem paista. Vahel ei olegi mõtet seltskonnas Lõvi kõrval passida, sest ilma temata on kergem olla.

Domineeriv

Kuigi Lõvi on väga iseseisev, vajab omale publikut, mistõttu eelistab mitte üksi jääda. Ta tahab kogu aeg kõike kontrollida ja võib palju kamandada. Mõistagi käib see teistele närvidele, sest Lõvi unustab vahel ära, et sõbrad ei ole tema käpiknukud.

Melodramaatiline

Lõvi paisutab tihti probleemid mõttetult suureks. Draamakuningannast Lõvi ei suuda elada ilma meheta, kes ta maha jättis. Kui Lõvi ei leia uue kleidi juurde õigeid kingi, ei lähe ta üldse uksest välja. Lõvi võib ka kõige lihtsama olukorra tohutult dramaatilisemaks muuta ja see on teistele ülimalt väsitav. Kuna tema meelest on tema maailma naba, peavad teised (ehk publik) tema esinemist pealt vaatama.

Kangekaelne

Kui sul läheb kunagi nii õnnetult, et lähed Lõviga tülli, siis ära oota, et ta vabandaks. Ta on uhke ja kangekaelne ning temaga ei ole mõtet vaielda. Lõvi annab küll andeks, aga ta ei unusta mitte iial.

Edev

Edev Lõvi loeb praegu seda artiklit ja mõtleb, et see on temast. Ja ongi! Aga loe siis hoolega ja pea meeles: kui su sõber hakkab sinu jutu peale huvi kaotama, siis ei ole asi mitte temas, vaid selles, et sa keskendud jälle ainult iseendale. Lõvi on väga uhke sodiaagimärk ja tema mantra on tavaliselt: «Mina armastan ennast, keda sina armastad?» Ei, Lõvi, praegu ei ole see sina.