Teadlased leidsid, et naised ei hooli friikartulitest, kui nad näevad kaunist meest, aga paljud ei nõustu

Taanis Aarhusi ülikooli teadlased avaldasid oma uuringu «Journal Food Quality and Preference» ajakirjas ja ütlesid, et naised eelistavad madalama kalorisisaldusega toite, kui nad silmavad kedagi, kes tundub neile atraktiivne.

Sotsiaalmeedias on inimesed hoopis teisel arvamusel. Paljud on tunnistanud, et nad sööksid igal ajal friikartuleid, isegi siis, kui nad näevad kedagi atraktiivset, vahendab The Telegraph.

women don't fancy men when they see good-looking chips pic.twitter.com/eHmpF0KKc6 — Lex Croucher (@lexcanroar) March 9, 2017

Uuringust selgub midagi muud. Kui mehed tahavad naistele muljet avaldada, siis panustavad nad kallimatele söökidele ja jookidele, et eksponeerida ja kõrgendada oma staatust. Naised valivad burgeri asemel salati, väitsid teadlased.

«Meeste jaoks on olulised omadused naise puhul ilu ja tervis, aga naiste puhul leiti, et mehel peaks olema teatud staatus ja vara,» selgitab uuringu juht Tobias Otterbring. Seejärel andis Ottenberg hea mõtte kiirtoidurestoranidele, et nad valiksid oma ridadesse hea välimusega mehi, mis julgustaksid naisi tervislikumaid valikuid tegema.