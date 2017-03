Neli tasuta finantsrakendust igaks elujuhtumiks

Isiklikud rahaasjad korda - Easy Home Finance

Easy Home Finance aitab oma sisse- ja väljaminekutel silma peal hoida. Nagu ka nimi vihjab on rakendust lihtne kasutada. Kuna väljasid on vähe, siis saab infot sisestada kiiresti ja jooksvalt. Graafikud annavad erinevate kulu-tulu kategooriatest (palk, boonus, transport, toit, meelelahutus jm) kuude ja aasta lõikes selge pildi. Rakenduse suureks plussiks on andmete Excelisse ja Google Drive’i eksportimise võimalus. Easy Home Finance pakub juurde ka sarnast näitude fikseerimise ja sõidupäeviku pidamise rakendusi.

Kahjuks on rakendus saadaval ainult Android operatsioonisüsteemil töötavatele mobiilidele. Apple’i kasutajatele soovitame rakendust Mint. Kes aga soovib detailsemat, rohkem võimalusi pakkuvat rakendust, siis soovitame proovida mitmel seadmel töötavat Money Lover’it või Coinkeeper’it.

Töötšekid ritta - Expensify

Töö juures tuleb harvemini või tihedamini ette, et pead kandma mõne kulu oma rahakotist või siis kasutades firma pangakaarti. Sellega kaasneb tšekkide kogumine ja majandusaruannete täitmine, mis omaette tülikas tegevus. Kuna mobiili kasutamine tööl on muutumas üha igapäevasemaks, siis antud protsessi kiirendamiseks on välja töötatud vastav rakendus. Expensify, mida kasutavad Yahoo!, Uber, Pinterest, Kickstarter jt tuntud firmad, võimaldab kviitungeid salvestada, edastada ja vastu võtta. Kasutaja teeb kviitungist pilti. Äpp skaneerib tšekilt firma ja summa. Kasutaja saab seejärel määrata kuluartikli ja adressaadi, kellele tšekk edastada. Mitme kviitungi puhul on võimalik need ühte raportisse koondada, mida on mugav raamatupidajale edasi saata. Lisaks saab rakendusse importida pangaväljavõtteid ja saada äpi vahendusel kuluhüvitusi. Rakendus töötab nii Android kui iOS seadmetel.

Pere eelarve ohjamiseks - Goodbudget

Kui eelmised rakendused sobivad ühe inimese rahakotti valvama, siis see rakendus aitab koordineerida kogu pere eelarvet. Mitme maineka väljaande nagu The New York Times, Forbes jpt poolt tunnustatud Goodbudget alustab eesmärkide seadmisest. Kasutaja määrab erinevate kulukategooriate igakuise suuruse. Selleks võivad olla kulutused toidule, kommunaalidele, huviringidele jne. Iga kategooria on esindatud ümbrikuna. Seejärel pannakse paika iga pereliikme panus. Tegelikke kulutusi saab sisestada jooksvalt ning kõikide seadmete vahel toimub pidev sünkronisatsioon. Kulusid-tulusid on võimalik analüüsida erinevate raportide ja graafikute abil. Kui mõnes ümbrikus jääb raha üle, võib kasutaja selle kanda mõnda teise ümbrikusse täienduseks. Seega, lisaks kulude kontrolli all hoidmisele, aitab rakendus parendada seniseid tarbimisharjumisi ja korraldada ka ühist säästmist. Rakendus töötab Androidi, Window’si ja iOS’i kasutajate telefonides ning internetilehitsejas.

Reisirahade joonel hoidmiseks - Settle up.

See on rakendus, mis tuleb seltskonnaga reisile või kasvõi linna peale minnes kindlasti alla laadida. Kellele poleks tuttav olukord, kus kord maksab üks ja kord teine ning lõpuks on paras segadus, kes kellele on võlgu. Settle up ennetab probleemi tekkimist. Grupi loomiseks sisesta inimeste nimed, soovi korral ka e-mail ja pangakonto number. Gruppe on võimalik luua mitu. Iga kord, kui keegi tasub, märgib üks grupi liikmetest vastava nime taha kulutatud summa vastavas valuutas. Kui on vaja otsustada, kelle kord on maksta või jõuab aeg arvete klaarimiseni, arvutab rakendus summad iga inimese, paari või pere kohta.

Kulude võrdse või ebavõrdse jagamise paneb eelnevalt paika kasutaja. Iga grupis osaleja saab alati vaadata, kes teatud kulu lisas või seda muutis. Lisada saab ka ostutšekke. Kulusid on võimalik filtreerida ja jagada teiste osapooltega. Soovijad saavad oma võlad tasuda PayPali vahendusel. Lisaks on rakenduses olevaid andmeid võimalik eksportida. Rakendus töötab Android’i ja iOS’i kasutavatel telefonidel (ka ilma andmesideühenduseta) ning veebilehitsejas.