Selgusid Kuldnõela ja Hõbenõela nominendid

Eesti moedisaini auhinnaga Kuldnõel tunnustatakse silmapaistva moelooja järjepidevat tööd vähemalt viie viimase aasta vaates. Silmas peetakse kollektsioonide kvaliteeti ja funktsionaalsust, ajakohasust ja ilu, samuti pööratakse tähelepanu müügiedule ning ekspordivõimekusele.

Kuldnõela kõrval antakse välja ka Hõbenõel, millega pärjatakse julge pealehakkamise, erakordse ettevõtlikkuse, särava idee ja energilise teostuse eest moelooja, kaubamärk või kollektsioon, mis on olnud viimase aasta kõige silmapaistvamaks komeediks meie moetaevas.

Kuldnõela žürii koosseisus Kristi Pärn-Valdoja (ajakirja Säde peatoimetaja), Piret Puppart (EKA moedisaini osakonna juhataja), Kristina Herodes (Postimehe moeajakirjanik), Urmas Väljaots (moeekspert), Britta Ratas (Kaubamaja turundusjuht), Filippo Caroti (moefotograaf) ja Aljona Eesmaa (moetoimetaja ja -blogija) on valinud nominentideks järgnevad moekunstnikud ja kaubamärgid:

Hõbenõela nominendid

Mari-Liis Saretok, kaubamärgiga Kokomo Collection

Kolm aastat tagasi värviliste tie-dye vitamiinidressidega välja tulnud eksperimentaalbrändist, mis sai enda nime ülemaailmsest samanimelisest retrohitist, on kasvanud kodumaisel moemaastikul arvestatav rõivamärk, mille naiselik ja mänguline stiil on äratanud palju tähelepanu. Kokomo rõõmus ja värviderohke maailm pakub nii vaba aja kui pidulikke rõivaid ning püüab silmapaistvate mustrite, litrite ja retromõjutustega kangaste abil pilke. Kokomo disainer Mari-Liis Saretok usub, et enda stiili ei tohiks liiga karmilt piiritleda, ning on seega oma eesmärgiks seadnud selle, et julgustada inimesi kandma rohkem värve ja just selliseid rõivaid, mis neile päriselt meeldib.

Žüriiliige Kristina Herodes kommenteerib Mari-Liis Saretoki loomingut järgnevalt: "Kokomo väärib tunnustust oskuse poolest ühendada efektsus ja lihtsus, emotsioon ja kantavus. Omamoodi võiks Maril-Liis Saretoki ristida siinsele moestseenile positiivsuse külvajaks. See pole üldse kerge valik – diibilt tõsine ja tabamatult sügavamõtteline olla näib enamasti palju coolim. Aga selle päikeselise talendi asjad on ehedalt lustakad ja muretult pilkupüüdvad. Populaarsus kandjate hulgas levib kulutulena, milleski on see noor moelooja ilmselgelt naelapea pihta tabanud!"

Mare Kelpman, kaubamärgiga Kelpman Textile

Mare Kelpman on disainer, kelle tekstiilistuudio eesmärk on teha elutervet loomingut, mis rõõmustaks kasutajat terve elu. Kelpman Textile kaubamärk kasutab 100% naturaalseid tekstiile, mis on Mare Kelpmani kavandatud ning mis toodetakse lähiregioonides ja valmistatakse Euroopas toodetud materjalidest. Disainer Mare Kelpman kontrollib kogu tootmisprotsessi, kus kangaste viimistlemine toimub ilma keemilisi vahendeid kasutamata ja esemete tootmine vastavalt tarbimisele, tänu millele on kaubamärgi ökoloogiline jalajälg minimaalne. Kangastele uusi kasutusvõimalusi otsides jõudis disainer aksessuaaridest sujuvalt ka rõivasteni ning tema sooviks on luua põhjamaise kliima jaoks sobilikke rõivaid. Kelpman Textile loob tooteid persoonile, kes hindab vabadust, loomingulisust ja naturaalse materjali võlu ning kes julgeb massist eristuda.

Žüriiliige Urmas Väljaots kommenteerib Mare Kelpmani loomingut järgnevalt: "Mare Kelpman oskab kangad elama panna sellise energiaga, et moeline vigurdamine oleks juba liig. Terava värvisilma ja täpse proportsioonitajuga meisterlik tekstiilikunstnik eelistab moes pehmust, mugavust, puhta villa puudutust. Mare käekiri on väga modernne ja tänapäevane, kuid paikneb trendituultest puutumatus ajatute disainiväärtuste liigas."