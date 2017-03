Jesper Parve: ära võrdle porgandit m...ga!

Naljakas on see, et ma olen treenerile isegi tänulik nõnda idiootse lause eest, sest selle erinevus tol ajal koolis õpetatud elutarkustest oli nii otsekohene ja räige, et kuskile ajusoppi on ta mulle siiamaani pidama jäänud. Naljakas, kuid see ütlus on eluteel mind isegi aidanud. Tihti, kui kipun võrdlema omavahel asju, mida ei saa omavahel võrrelda, ilmub see hetk mängust jälle mu silme ette ja saan aru, et pean oma mõtteid korrastama.

Millegipärast on see lause mu keelel olnud viimastel aegadel mitmeid ja mitmeid kordi. Olen kuidagi kahtlaselt palju sattunud naiste seltskondadesse, kus arutatakse valjult ja häbenemata oma suheteprobleeme. Peamiselt muidugi, et miks meil on nii ja teistel naa. Miks minu mees on selline toru, aga mu sõbrannal on palju parem, sest teeb seda ja teist. Miks minu mees ei võiks rohkem olla tema moodi. Mul on see porgandi lause olnud mitmeid kordi keelel, kuid ei ole nii äärmuslikuks läinud ja olen üritanud asja pehmemalt seletada.

Naised, ta on sellepärast selline, et ta on sinu mees ja sinul on suur osa selles kuidas ta käitub. Kui ta oleks koos kellegi teisega, siis ta käituks ka teistmoodi. Lõppude lõpuks oled sina ju see, kes valis ta kõigi nende teiste isaste vahelt välja ja lubasid tal enda kaaslaseks saada. Jah, kahjuks süüdistada ei ole siin kedagi, sest esimese sammu sugudevahelisel suhtlemisel teeb siiski naine. Kõigepealt valib naine, kellele ta annab võimaluse endaga tuttavaks saada ja kellele ei. Ning siis võib mees alles otsustada, kuidas nüüd naisele õieti läheneda. Enamus kordadest jääb muidugi mehele mulje, et ta murdis mõne naise maha või võrgutas ta väga oskuslikult. Ei, kallid mehed, naised on kõigest teadlikud. Kõigepealt andsid nad sulle võimaluse ja siis jälgisid muiates sinu püüdlusi.

Nagu enne mainitud – naised, te olete ise omale just selle mehe valinud ja andnud loa olla teie kaaslane. Kui te teete maha ja naerate oma mehe üle, siis naerate tegelikult ka enda üle. Ja teadke ka seda, et enamustel kordadel seesama sõbranna, kelle mehe sa tood eeskujuks oma mehele, toob kodus eeskujuks sinu mehe. Teadke, et pildialbumisse, mida jõuluõhtul näidatakse, jõuavad igapäevaelust vaid kõige ilusamad pildid.

Ja tõde on see, et iga kord, kui sellist võrdlust kellegi teisega oma mehele ette heidate – te ei saavuta sellega mitte midagi. Ajate asju ainult hullemaks.

