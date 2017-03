Perearst Karmen Joller: haige lapse vaevustes pole õige alati teisi süüdistada

Ma mõistan täiesti selle lapsevanema muret. Keskkõrvapõletik võib olla väga valus ja lapsele tõesti palju kannatusi põhjustada. Ja on õige, et haigeid lapsi ei tohi lasteaeda viia.

Tahan aga välja tuua selle, et esiteks on viirushaigused nakkavad juba enne igasuguste sümptomite esinemist. St kui lapsel juba on köha või nohu, on tõenäoline, et laps on teisi varem nakatanud, eriti lasteaias, kus lapsed füüsiliselt väga palju kokku puutuvad.

Keskkõrvapõletik, kopsupõletik, ajukelmepõletik – kõik need võivad olla viirushaiguse tüsistused. Need tüsistused ei sõltu aga mitte alati viirusest, mis inimest ründab. Väga oluline roll on ka vastuvõtval organismil: mõnel lapsel näiteks tekib pärast iga nohu kõrvapõletik, teisel lapsel ei juhtu midagi. Mõnel lapsel areneb igast köhast bronhiit, teisel lapsel ei juhtu midagi.

Ei ole õige süüdistada oma lapse vaevustes alati teisi. Kui teie lapsel esinevad sageli kõrvapõletikud, bronhiidid või muud tüsistused, vajab teie laps veidi teistsugust käsitlust. Võib-olla on tal suurenenud adenoid? Äkki on tegu lapseea astmaga? Sellest tuleks rääkida lapse perearstiga.

Nohu ja köha võivad olla mitmete mittenakkavate haiguste sümptomiteks. Seepärast ei leia ma, et lapsed ei tohi nohustena-köhastena lasteaeda minna. Iga lapsevanem tunneb oma last kõige paremini ja ei ole õige nõuda lapsevanemalt arstitõendit selle kohta, mis haigusega lapsel tegu – tervis on delikaatne ja see info kuulub vaid lapsele ja lapsevanemale.

Kuid last ei tohiks lasteaeda viia, kui laps tunneb end halvasti: on viril või väsinud, kasvõi seetõttu, et on näiteks öösel mingil põhjusel halvasti maganud. See võib olla saabuva haiguse esimene märk. Kui lisandub köha, nohu või palavik – selline laps peaks kindlasti koju jääma, sest ta ei ole suuteline lasteaia tegevustes kaasa tegema, kurnab end ja jääb veel haigemaks. Ja nakatab teisi.

Lapse hoiab kõige tervemana tervislik elustiil – toitumine, liikumine jne. Tooksin esile ka une – olen kohanud paljusid väikelapsi, kellel on unevõlg. Kui lapsel on hommikuti keeruline ärgata, siis hakake last tund aega varem magama panema.

Enne gripihooaega tuleks last vaktsineerida, vaktsineerima peaksid ka lapsega igapäevaselt kokkupuutuvad inimesed, ERITI lapsevanemad ja lasteaia- ja kooliõpetajad.