Laupäevase Viru Keskuse moesündmuse FIBIT raames stiliseerib Helina Risti ainulaadset ehtemoeetendust, mille keskmes on aksessuaari rollist julgelt väljaastunud ehted ning kus muusikalise etteastega üllatab Hannaliisa Uusma.

«Ehteid moesõul presenteerida on alati paras väljakutse. Tavaliselt näeme neid laval pigem riietust toetavate aksessuaaridena, aga ehted on palju enamat – sageli kõneleb ehe oma kandjast isegi rohkem kui rõivad. Sellist ehte enda karakterit esile tõstvat vaatemängu võibki FIBITil Goldtime’i erietendusel oodata. Traditsioonilisest moesõust on siin asi kaugel, kuna modellideks on meil imeilusad plastiliselt liikuvad moderntantsijad. Etendus on varjude ja siluettide mäng, ülistus ehetele ning nende sügavama poole, mis sära ja edevuse loori all varjub, esile tõstmine,» kirjeldas Helina laval toimuma hakkavat.

Enda ehtelaekasse teeb Helina väga teadlikke valikuid, otsides seda õiget tunnetust ja silmapaistvust. «Kannan igapäevaselt hõbedast filigraansõrmust, mille ümmargune tsentraalmuster on ühtaegu nii rahustav kui ka inspireeriv nagu mandala. See on antiikne pärand perekonna ehtekarbist ning saanud osakeseks minust. Ma jumaldan ehteid. Igapäevaselt ma väga palju neid ei kanna, kuid kui seda teen, siis valin neid väga teadlikult. Minu ehtekarbis on üldiselt suured ja julged ehted. Kuna laulan ka bändis Zebra Island, siis laval esinemiseks vajan midagi suuremat ja silmapaistvamat.»

Mõni päev just seda vajabki - õiget ehet

Helina leiab, et ehete kandmiseks pole sugugi vaja oodata erilist sündmust. «Vaja on lihtsalt seda õiget tunnet. Lähen meeleldi oma suurte smaragdroheliste kõrvarõngastega ilusal kevadpäeval välja või sädelevate 50ndate aastate vintage kõrvarõngastega lapsele lasteaeda järele. Mõni päev just seda vajabki - õiget ehet.»

Helina Risti valikut Goldtime’i ehete paremikust näeb efektsel etendusel juba sel laupäeval, 11. märtsil Viru Keskuse moesündmuse FIBIT raames. Koos tantsijatega astub sel etendusel üles Hannaliisa Uusma ja Brigitta Davidjantsi superbänd HUNT. Sõna otseses mõttes pehmuse on selleks etenduseks loonud Wendre.

Kõik FIBITi etendused toimuvad Viru Keskuse aatriumis ning on publikule nautimiseks tasuta.