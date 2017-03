11 viisi, kuidas keegi tekstisõnumi abil valetamiselt tabada

Tänapäevane suhtlus käib paljuski kirja teel. Tekstisõnumite saatmine ja chat on meie igapäevaelu osa. Kuid on ka võimalik aru saada, kui vestluskaaslane üritab sulle kirja teel luisata. Insider Monkey on reastanud viisid, kuidas sellest (peaaegu) eksimatult aru saada.

1. Ta püüab sind veenda. Kui valetaja tahab oma valet varjata, kipub ta kasutama veenmistaktikat. Kui sa küsid talt otse, ütleb ta sulle, et sul on probleeme usaldamisega või sa kujutad asju ette.

2. Ta kasutab palju sõna «noh» või «õigupoolest». Kui sa küsid lihtsa jah või ei küsimuse, kuid kaaslane alustab oma vastust sõnaga «noh», siis on sul põhjust tema siiruses kahelda. Ta võib püüda sind ette valmistada vastuseks, mida sa ei osanud oodata.

3. Ta vahetab kiiresti teemat. Sa küsid otsese küsimuse, kuid partner vahetab ülikiirelt teemat. Ohumärk! Ilmselgelt ei ole tal mingil põhjusel sel teemal mugav rääkida.

4. Ta püüab aega võita. Selleks kasutab ta palju nn täitesõnu, kuna vale komponeerimine ei pruugi hetkeajel kohe kergelt välja tulla. Selleks on kõiksugused «ee», «hehe», «oh» jms sõnad.

5. Tema vastused võtavad aega. Kui teie senine vestlus kulges sujuvalt ning ta vastas kiirelt, siis tasub tähele panna, kui käitumismuster ootamatult muutub ja ühtäkki vajab ta vastamiseks rohkem aega. Muidugi ei pruugi see alati olla seetõttu, et kaaslane mõtleb valet välja, kuid valetajatele on see käitumine omane.

6. Keerulised vastused. Valetaja arvab, et pikk ja detailne vastus on veenev, seega annab ta su otsese küsimuse peale hunniku informatsiooni, kuid sa ei saa ikka teada seda, mida sa küsisid.

7. Ta kordab küsimust. Valetaja teeb kõik selleks, et valega puhtalt pääseda. Üks taktika on sinu küsimuse ümbersõnastamine või ka lihtsalt kordamine. Kui sa seda märkad, jätka oma küsimuse küsimist, kuni saad vastuse.

8. Ta peab ootamatult lahkuma. Ka see on kahtlane, kui su partner peab ootamatult keset toredat tekstivestlust lahkuma – ja seda huvitaval kombel kohe pärast seda, kui sa oled küsimuse küsinud.

9. Komplimendid. Seda taktikat kasutavad samuti inimesed, kes ei taha küsimusele vastata. Tegemist on hea vihjega, kui antud inimesel pole eriti kombeks sind komplimentidega üle külvata. Kui sa aga küsid, kus ta eelmisel õhtul oli, tabab sind järsku meelitusterahe. Kahtlane!

10. Vaenulik käitumine. Ta võib suisa sind ennast või kedagi teist valetamises süüdistada – nii närvi läheb inimene, kel tegelikult endal on midagi varjata. Ära mine õnge ja jää enesele kindlaks.

11. Usalda oma sisetunnet. On palju ratsionaalseid viise, kuidas valet märgata, kuid ei tasu unustada kõige olulisemat – oma sisetunnet. Mõnikord sa lihtsalt tunned, et miski ei klapi. Muidugi võib ka sisetunne valetada, kuid koostöös selle nimekirjaga oled sa kindlasti valetajate märkamiseks paremini valmistunud.