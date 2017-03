Mida võrdsemalt kaaslased oma kodutöid jagavad, seda rohkem nad seksivad, selgitas välja uus uuring.

Kunagi arvati täpselt vastupidist, vahendab Greatist. Samas on loogiline, et paarid tunnevad rohkem rahulolu, kui vastutus on jagatud mõlema paarilise vahel, ükskõik kas tegemist on raha, vanemakohustuste või söögi tegemisega. Mida rahulolevamad on paarid, seda meelsamini nad seksivad.

«Tänapäeval põhineb armastus ühistel huvidel, tegevustel ja emotsioonidel. Kui kunagi olid erinevused iha aluseks, siis ühine asjaajamine on tänapäeval palju seksikam,» kirjutas ajaloolane Stephanie Coontz vastava uuringu kohta.