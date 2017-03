Kaunis edetabel, milles Eesti on maailmas vaieldamatult esimene

Kui sa arvad, et modellide tööks on vaid ilus välja näha ning raha kasseerida, oled sa asjast valesti aru saanud, kirjutab Insider Monkey. Modelliks olemine tähendab terve oma elu sellele ametile pühendamist – spetsiaalsed dieedid, treeningud, valmisolek kõigeks. Modelliamet on karm ning nõuab sageli lõivu.

Enamik modelle alustavad oma karjääri 16-aastaselt ning see kestab keskmiselt vaid viis aastat. Keskmine modelli aastapalk on napilt üle 30 000 euro, mis pole samuti teab mis glamuurselt kõrge summa.

Et teada saada, millisest riigist tuleb kõige rohkem modelle, tegid Insider Monkey inimesed mõned arvutused, võttes arvesse mitte ainult sellest rahvusest modellide koguarvu, vaid ka riigi rahvaarvu. Siin on kaheksa riiki, kes «toodavad» miljoni elaniku kohta kõige rohkem modelle.

8. Slovakkia – 23,53 modelli miljoni elaniku kohta (128 modelli). Kõige edukamad Slovakkia modellid on Kamila Filipcikova ja Victoria’s Secreti modell Michaela Kocianova.

7. Holland – 26,65 modelli miljoni elaniku kohta (445 modelli). Kuulsaim hollandi modell on Natalie La Rose, kes on ka tantsija ja laulja.

6. Rootsi – 28,56 modelli miljoni elaniku kohta (270 modelli). Kaunid blondid naised on moetööstused hinnatud, seega pole imestada, et ilma on teinud sellised rootslannad nagu Elsa Hosk, Mini Anden ja Elin Nordegren.

5. Läti – 31,08 modelli miljoni elaniku kohta (69 modelli). Ühed kuulsamad lõunanaabrite modellid on Ingūna Butāne, Ginta Lapiņa ja Inga Drozdova.

4. Taani – 34,45 modelli miljoni elaniku kohta (192 modelli). Tuntuimad taanlannad on Cecile Thomsen, Helena Christensen ja Catharina Svensson.

3. Leedu – 38,09 modelli miljoni elaniku kohta (122 modelli). Ühed maailma kõige kõrgemalt teenivamad modellid on leedukad Juste Juozapaityte ja Edita Vilkevičiūtė.

2. Island – 62,7 modelli miljoni elaniku kohta (20 modelli). Siit on pärit ka kolm Miss Maailma võitjat. Tuntuimad islandi modellid on Unnur Birna Vilhjálmsdóttir, Heida Reed ja Manuela Ósk Harðardóttir.

1. Eesti – 73,88 modelli miljoni elaniku kohta (99 modelli). Enamik inimesi ei tea, et Eestist pärit modellid on moemaailmas ühed hinnatuimad. Meie muidugi teame, et Karmen Pedaru, Kätlin Aas, Elisabeth Erm ja Carmen Kass hoiavad Eesti lippu uhkelt kõrgel!