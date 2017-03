Ilona Leib: kevadekuulutajad

Mida talv edasi, seda rohkem ootan ma kevade saabumist. Põhiliselt unistan siis, et see polaaröö, mil lähed tööle pimedas ja tuled sealt koju samuti pimedas, lõpeks ükskord ometi ära ja ilmad läheks valgemaks. Märtsis see valgus siis saabub. Julma ja otsekohese, veel ilma koloreerivate ja pehmendavate puulehtedeta valguse kõigele peale paistmine avab silmi ehmataval moel. Tunnistagem, et just kevad on aeg, mil vahepealsete kuudega tulnud või süvenenud kortsud paistavad lõpuks kurvastavalt selgesti silma.