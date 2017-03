Kuulus moebränd šokeeris publikut uue kampaaniaga

Yves Saint Laurent’i ühel reklaampildil on kujutatud võrksukkades ja rulluiskudel naist, kes on kummargil tooli kohal. Teisel plakatil on näha naist, kes lösutab maas jalad harkis. Reklaampildid on kõikjal Prantsusmaa tänavatel ja prantslased ei ole sellega rahul.

Väga paljud on kõrgmoebrändis pettunud ja väljendavad oma pahameelt sotsiaalmeedias. Brändi plakateid peetakse sekistlikuks ja alandavateks.

Paljud naised olid šokeeritud, et selline kampaania avaldati just rahvusvahelise naistepäeva eel. Teised kurdavad, et brändi üldine imago on muutunud. Kusjuures YSL oli esimene, kes 1967. aastal lõi naistele mõeldud ülikonna ajal, mil püksid naiste jalas olid täiesti lubamatud.

YSL ei ole veel juhtumit kommenteerinud, vahendab Cosmopoliton.