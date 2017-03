Karm video: vaata, milliseid õelusi öeldakse naisajakirjanikele internetis iga päev

Selleks palus Just Not Sports appi mõned vabatahtlikud meesterahvad (kes polnud ise kommentaaride kirjutamisega seotud), kellel paluti ette lugeda säutse, mis on suunatud kahe naissoost spordireporteri - Sarah Spaini ja Julie DiCaro - vastu.

Tegemist on üsna karmi vaatamisega ning video lõpupoole ei suuda mehed kirjutatut enam isegi välja öelda. «Leebemate» sõnumite hulka kuuluvad näiteks soovid, et keegi ajaks naise koera auto alla, lõpus aga soovitatakse üsna järsult kellelgi naise pea hokikepiga sisse taguda.

Need naised peavad sellist kiusamist taluma iga päev, lihtsalt sellepärast, et teevad oma tööd. Taas kord võiks esitada küsimuse: kui neid asju on näkku välja öelda raske, vaat et võimatu, siis miks neid üldse kirja panna?

Vaata videot! NB! Video on inglise keeles.