TFW / Wear-Arts tähistab kunsti ja positiivset ellusuhtumist

EKA moetudengid soovivad disainiga tähistada kunsti ning positiivset ellusuhtumist. Kollektsiooni esitluse planeerivad noored ühendada enneolematu moepeoga.

Uue kollektsiooni fookuses on kunstnikud: Jüri Arrak, Leonhard Lapin ja Maarit Murka. Edasi juba mitmete teiste andekate kunstnikute tööd, saavad end näidata rõivastel.

Wear-arts´i moodi- ja kunstimaailma ühendav moebrändi kontseptsioon on püüda tuua kunsti inimesele lähemale ning propageerida kunsti autoriõiguste kasutamist moekunstis.

MUA: Mari-Ly Kapp / Liisa Luts

Kunstiplatvormi idee on, et lisaks sellele, et Wear-Artsi kollektsioon hõlmab mitmekülgset rõivavalikut naistele, sisaldab platvorm endas andmebaasi kunstnike kirjelduste ning kunstitöödega.

Art Club'i liikmed on ägedad, mõnusad tšikid, kes elavad nagu poleks homset päeva. Glittery, fun & sweet.

Kollektsiooni autoriteks on EKA moedisaini tudengid:

Mari-Ly Kapp

Kertu Kivisik

Kaia Kuusmann

Sandra Luks

Sirli Pohlak

Pamela Põld

Kerttu Reinmaa

Eliise Saar

Aleksandra Tšusovljanova (Närjänen)

Vaata lisa kodulehelt, Instagramist ja EKA moetudengite Facebookist.