Raport: mehed teevad päevas tunni tasustamata tööd, naised aga neli tundi

Maailma Majandusfoorumi soolise võrdsuse raportis vaadeldi 144 riigi andmeid. Rahvusvahelise personalifirma Manpower poolt läbiviidud küsitluse kohaselt ennustavad tippjuhid, et naiste ja meeste karjääris saab olema tööturul võrdsus alles 17 aasta pärast. Seejuures on meesjuhid optimistlikumad kui naisjuhid, kes eeldavad, et 20 aasta jooksul täieliku võrdsuseni veel ei jõuta.

«Globaalset pilti vaadates paistavad Eesti naiste võimalused tööturul meestega sarnased, aga näiteks põhjamaade kontekstis on meil veel pikk tee käia,» ütleb personalifirma Manpower Baltikumi personalijuht Ene Kohtla. «Meil joonistub välja kolm põhjust, miks haritud naised meestest vähem teenivad. Ühelt poolt oskavad naised end vähem väärtustada, mis takistab ka õiglasemat töötasu küsimast. Teiseks õpivad naised vähem reaalteaduseid ja infotehnoloogiat. Kolmandaks mõjutab naiste sissetulekut ja karjääri see, et nad on laste tõttu mõnda aega tööturult eemal. Väikelapse vanemana tööturule naasmine ei ole lihtne, see eeldab tööandjalt mõistvust ja paindlikkust. Kindlasti on positiivne, et isad on üha rohkem valmis laste kasvatamisse panustama, sest see loob tulevikus naistele ja meestele võrdsemad võimalused ka tööturul.»

Juhtide seas läbiviidud uuring tõi välja ka eeldused, mis on vajalikud soolise võrdsuse tekkeks tööturul. Eelkõige soosivad võrdsust paindlik tööaeg ja töökoht, aga ka tehnoloogia areng.

Rahvusvahelise personalifirma ManpowerGroup poolt küsitleti uuringu raames 222 tippjuhti erinevatest riikidest.