Miks on feminism Eestis ropp sõna?

Kell 16 algava arutelu käigus mõtestatakse lahti võrdõiguslikkus ja feminism maailmas ja Eestis ning otsitakse põhjuseid, miks ühiskonnas soorollide võrdustamisse Lääne kultuuriruumis kriitilisemalt suhtutakse kui arenguriikides.

«Ma naasesin kolm kuud tagasi Kamerunist, kus töötasin naisettevõtlust arendava projekti kallal,» räägib arutelu moderaator Maia Klaassen. «Tegin ka Hooandja kampaania ning tundsin, et arenguriigis võrdsete õigustega tegelemist toetasid kodumaal nii tuttavad kui võõrad. Eestisse tagasi jõudnuna tabas mind aga teatav kultuurišokk – niipea, kui arutelu keskmes on feministlikud ideed koduses kultuuriruumis, on suhtumine hoopis teistsugune ning jutt jõuab ikka ja jälle tagasi «valvefeministide» ja «hüsteeria» väljendite juurde. Nagu feminism oleks Eestis mingi püha lehm.»

Aruteluõhtu toimub fotonäituse «Naised naiste pilgu läbi» raames. Kuu aega üleval olnud näitus hõlmab erinevaid arengukoostööprojekti kogemusi ning seda just läbi kohalike naiste ja nende lugude.

Pühapäeval lõppeb ka neli päeva väldanud Ladyfest, mis käsitleb intersektsionaalselt naiskultuuri, inimõigusi, soo-, seksuaal- ja rahvusvähemuste küsimusi.