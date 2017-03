Eesti naised räägivad: naistepäeval me lilli ei oota!

Liisu, 31: «Tunnistan ausalt, et olen olnud paras lillehull (ja solvunud, kui lilli pole saanud), kuid seoses emaks saamisega ning naisuuringute õppimise ja feministliku maailmavaate arenemisega on selle päeva tähendus minu jaoks muutunud. Nii et lillede puudumist ei põe, hindan hoopis märksa enam seda, et mul on partner, kes on tulihingeline feminist ning toetab kõiki mu tegemisi vankumatult. Räägin oma tütrele, kui pika maa oleme me soona tulnud, kuidas varem ei olnud naistel nii palju vabadusi ja kui oluline väärtus on see, et meil on vabadus teha, mida soovime. Ning samas ka - kui palju on veel minna, kuidas ühiskond jätkuvalt surub peale printsessindust, suhtumist, et head tüdrukud on sellised või tollised ...

Täna on selle päeva tähendus minu jaoks just selline: teadvustamine. Mõistmine, millised on minu privileegid võrreldes nii paljude teiste maailma naistega, kuid ka mõistmine, millised on takistused, millega iga päev jätkuvalt võitlema pean. Aga võitlen vagiinade ja emakate nimel surmani!»

Katrin, 25: «Mina tähistan tänast nii, et vaatan filmi nimega «The Red Pill». Õhtul ootab ees feministlik õhtu, kuhu lähen lektorit abistama. Teemaks on militarism ja kuidas hääleõigusest ilma jäetud kogukonnad peaksid omavahel ühinema ja koostööd tegema. Aga lilli tahaks küll!»

Anna, 44: «Ei oota kelleltki midagi, aga vastu ei aja, kui keegi lille toob. Ei hakka talle loengut ka pidama, jäägu talle tema rõõmud. Ise mõtlen sel päeval rohkem ajaloo peale, nende inimeste peale, kes on võidelnud selle eest, et inimestel oleksid võrdsed võimalused, õigused, kohustused. Ema tahab kooki – sööme siis kooki. Mu feministist poeg tahab mulle kohvi teha – olen talle väga tänulik. Mu väike tütar teatab, et temast tuleb ka naine ja seepärast on täna ka tema päev – kiidan takka. Mees soovib head naistepäeva – soovin sama tallegi.»

Aga viimaste päevade valguses, kus tuntud poliitiku abikaasa võrdleb aborti juuksepikendusega, või kus tuntud näitlejatari feminismis kaheldakse, kuna tal on rinnad (sic!), tundub mulle järjest enam, et naistepäeva fookus tuleks lilledelt suunata sellele, kus see kunagi oli - naine on ka inimene.

Kriss, 30: «Mul üks sõbranna kurtis, et hea mats tal see silmarõõm – ei toonudki naistepäevaks lilli... Ma siis ütlesin, et mu oma ka ei toonud. Ja veel see eeldus, et mehed peaksid naistele pidevalt midagi kinkima – kalleid parfüüme, vingeid reise jne – seda mul pole. Tahan parfüümi ja reisi, siis ostan ise, ei jää ootama, et keegi hõbekandikul kätte tooks. Minu jaoks pole see tõepoolest oluline, sest palju tähtsam on see, kui sul on hoolitsev, toetav ning tähelepanelik ja üldse selline partner, kes paneb sind igapäevaselt väärtusliku ja armastatud inimesena tundma (tahtsin alguses «printsess» kirjutada, aga tundus liiga pealiskaudse-sildistava-klišee terminina).»