Üks asi, mis näitab, kui tõenäoliselt laps koolist välja kukub

Vaid 46 protsenti Ameerika lastest saavad nautida igapäevast ettelugemist. Uuringud on aga näidanud, et kõige tähtsam asi, mida vanemad teha saavad, on just lastele ette lugemine ning sellega tuleks alustada juba päeval, mil nad sünnivad. See aitab arendada laste sõnavara, aitab kaasa foneetikale, lugude jutustamise oskusele ning lihtsalt õpetab armastama kirjasõna. On veel boonuseid: lugemine arendab empaatiavõimet ning loob tugevama sideme lapse ja vanema vahel.

Mis aga juhtub lastega, kellele ette ei loeta? Uuringud on leidnud nii mõnegi häiriva seose, vahendab AOL.