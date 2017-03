Britid šokis: tuntud telekokk ehmatas vaatajaid Bologna kastmega

Hiljutises saates valmistas naine just Bologna kastet ning ütles, et õige meki annab toidule vahukoore ning veini lisamine. «Valge või punane, mida iganes sul kodus leidub – kuigi ma ise eelistan lisada valget,» soovitas Berry. «Meil pole kodus kunagi jääke, paistab, et ma pean eraldi pudeli avama.»

Järgmise sammuna lisas ta kastmele vahukoort: «Minu saladuseks on vahukoor, see lihtsalt annab kastmele tummisust.»

Telegraph vahendab aga vaatajate õõva. Üks neist kirjutas Twitteris: «Just vaatasin kokasaadet, kus Mary Berry pani Bologna kastmesse valget veini. Panin teleka kinni. #vastikusvärinad.» Teine nimetas nähtut «Brexit Bolognese’ks»: «Meil pole enam vaja itaallasi, kes ütleks meile, kuidas süüa teha. Me võtsime kontrolli pastaroogade üle enda kätesse tagasi!»

Berry pole esimene briti telekokk, kes on saanud sugeda oma lähenemise eest klassikalistele roogadele. Hiljuti sattus ka Jamie Oliver skandaali, kuna valmistas paellat, mille kohta üks Hispaania ajakirjanik ütles, et tegemist on «kõige muu, aga mitte paellaga».