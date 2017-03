Seitse fakti naiste juhitud ettevõtetest, mis tõestavad, et naised ja äri käivad kokku

Erinevad uuringud on tõestanud, et naised peavad äri alustades ületama mitmeid takistusi, kuid korra juba hoo sisse saanuna on nad sama enesekindlad kui mehed. Mida aeg edasi, seda rohkem on naisi, kes teenivad oma partneritest rohkem ning siinkohal võib tänada moodsa tehnika arengut, mis aitab olukorda võrdsustada ning naistel oma äri kasvatada.